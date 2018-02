Hejtman Půta: Nejen vyspělé zdravotnictví je vzorem pro ukrajinské partnery

„V dubnu loňského roku jsme s Vinnyckou oblastí podepsali dohodu o spolupráci. Myslím, že si vzájemně můžeme předat zkušenosti z oblastí, ve kterých jsme silní,“ řekl hejtman kraje Martin Půta. Od té doby se partnerství slibně rozvíjí. V srpnu minulého roku uspořádal Liberecký kraj studijní zdravotní pobyt pro ukrajinské děti, které přišly o jednoho z rodičů během posledního ozbrojeného konfliktu s Ruskem.

V liberecké krajské nemocnici ukrajinskou delegaci přivítal generální ředitel Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richard Lukáš, náměstek pro zdravotní péči MUDr. Lukáš Nečesaný, lékařský ředitel MUDr. Jaromír Hons, vrchní sestra Marie Fryaufová a za Liberecký kraj náměstek pro zdravotnictví MUDr. Přemysl Sobotka. Zástupci nemocnice a kraje objasnili hostům princip fungování zdravotní péče v České republice, který je významně odlišný od ukrajinského: „U nás v České republice je každý občan povinen hradit si zdravotní pojištění a standardní péče je bezplatná, to je pro občany Ukrajiny nemyslitelné. Tam si platí v hotovosti ošetření, materiál i léky. Naše kvalitní a fungující zdravotnictví je něco, co ukrajinským partnerům stále chybí. Velmi rádi by podobného modelu v budoucnu docílili i u nich,“ uvedl náměstek Sobotka. Během jednání v krajské nemocnici seznámil zástupce Vinnnycké oblasti přítomné s připravovanou reformou ve zdravotnickém sektoru na Ukrajině, od které si všichni její občané slibují zlepšení stávající situace. Zdravotnická zařízení by měla být nezávislá, se statusem státních a komunálních neziskových podniků.

Jedním z cílů pracovní cesty delegace složené z lékařů a představitelů samospráv Vinnycké oblasti a jejích okresů bylo kromě návštěvy nemocnice také dozvědět se něco víc o kompetencích obcí a krajů. Proto Liberecký kraj pořádal školení o principech fungování samosprávy a státní správa v České republice. Přednášel vedoucí správního odboru JUDr. Jiří Němec. „Oproti západním zemím, kde je na místní samosprávy předáváno mnoho úkolů a kompetencí, je v zemích bývalého východního bloku vše stále řízeno centrálně, a to v mnohem větší míře, než je tomu v České republice,“ vysvětlil Jiří Němec. Delegace složená právě z představitelů místních samospráv regionů a okresů Vinnycké oblasti si s povděkem odnesla cenné informace od některých starostů obcí našeho kraje, se kterými měla možnost během školení diskutovat.

„Je to běh na dlouhou trať. Pokud se posílení kompetencí zadaří, bude zapotřebí podniknout ještě mnoho reforem,“ řekl vedoucí delegace Anatolij Oliinik, předseda Stálé komise Rady Vinnycké oblasti a předseda Rady Vinnycké oblasti.

Program dvoudenního studijního pobytu zahrnoval také návštěvu ZOO Liberec, účast na zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje a setkání s podnikateli i zástupci regionálního průmyslu, kterou uspořádala Krajská hospodářská komora Liberec.

