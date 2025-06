Dvě „hodnotové televize“ už si platíte. Jednu přímo na vládě

Odbor Strategické komunikace ČR, který spadá pod Úřad vlády, už začátkem května oznámil spuštění nového podcastu „Stratkom Podcast“, který by měl nabídnout rozhovory o strategických tématech státu a jejich praktických dopadech.

Podcast moderuje publicistka Marie Koldinská. V současnosti jsou venku již dvě epizody. Nultá epizoda byla připravena k 80. výročí konce druhé světové války a prvním hostem podcastu byl historik Michal Stehlík.

Minulý týden vyšla další epizoda s názvem „Umělec a totalita“, kam si Koldinská pozvala herce Jana Přeučila, s kterým si mimo jiné povídala o tom, jak se vyučil na dřevomodeláře, o studiu na divadelní fakultě a o začátcích jeho herecké kariéry. Jeho otec byl odsouzen na doživotí, když mu bylo dvanáct, v procesu s Miladou Horákovou.

„Já jsem věděl, že táta byl veliký gentleman, velmi často vyprávěl mamince o Miladě Horákové. O tom, jak bojují za demokracii, za svobodu slova, svobodu podnikání, svobodu cestování… Všechno to, co dneska prožíváme. To si lidé dnes vůbec neuvědomují, jak lidé tenkrát za tohle všechno bojovali,“ svěřil se v podcastu herec Přeučil, který sám později vstoupil do komunistické strany.

Podle publicistiky Koldinské zažil Přeučil dilemata, kterých byly mladší generace již ušetřeny. „Teď je jen na nás, zda jich budou ušetřeny i generace budoucí,“ uvedla Koldinská.

Novinářka Angelika Bazalová v příspěvku na Facebooku v souvislosti se Stratkom Podcastem upozornila na to, že Češi kromě koncesionářských poplatků za Českou televizi evidentně platí i za další veřejnoprávní médium. Bazalová naznačila, že cílem projektu je lidem vnutit, „čeho by si měli vážit“.

„Tak co, holoto líná! Už jste se řádně zaregistrovali u ČéTé, na kterou nekoukáte, a ohlásili, že zaměstnance, za které vás mohli zkasírovat navíc, jste propustili už dávno? Správně. A vy jste si mysleli, že to je všechno?“ ptala se Bazalová s notnou dávkou sarkasmu.

„Kdepak, dezoláti, vy to ani nevíte, ale už platíte televize dvě! Jedna veřejnoprávní a druhá je taky hodnotová,“ připomněla novinářka a dodala, že generálního ředitele u „druhé veřejnoprávní televize“ dělá Otakar Foltýn.

Podle zjištění Bazalové má zatím odbor Strategické komunikace ČR k dispozici 50 milionů, což ovšem podle její predikce brzy nebude stačit – na „pořádnou hodnotovou televizi to nestačí“.

„Hodnot není nikdy dost, zvlášť když je vytvoříte a řádně odevzdáte. Plukovník s moderátorkou vám pak vysvětlí, čeho byste si měli vážit, tupouni nevzdělaný,“ napsala Bazalová, aby kousavě demonstrovala, jak podle ní Foltýn s Koldinskou nahlížejí na českou veřejnost.