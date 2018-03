Hejtman Půta se sešel s představiteli věznic

Setkání se zúčastnil ředitel z liberecké vazební věznice plk. Jan Hladík, plk. Vlastimil Kříž z Rýnovic, ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem plk. Ladislav Blahník a plk. František Vlach z Akademie Vězeňské služby Stráž pod Ralskem.

„Dnes jsem měl možnost seznámit se s fungováním věznic v Libereckém kraji. S řediteli jsem prodiskutoval jejich plány na zlepšení stavu, investice či problematiku stavu zaměstnanců v oblasti vězeňských služeb,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Během diskuze měli jednotliví zástupci krajských věznic možnost představit současné problémy. Ředitel věznice ve Stráži pod Ralskem plk. Ladislav Blahník diskutoval o návrhu projektu, který by umožnil zaměstnávání odsouzených. Po odkoupení pozemku města poblíž areálu věznice je zde vize vybudovat výrobní halu, kde by mohli vězni pracovat. Přilehlá akademie by zde měla mít sportovní centrum. K realizaci projektu může dojít až tehdy, pokud se změní územní plán.

Plk. František Vlach, ředitel Akademie Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem, představil záměr rekonstruovat místní školku, kde by mělo být vybudováno výcvikové centrum, a výstavbu jídelny, jelikož areál nemá v současné době vlastní stravovací služby. „Jsem rád, že ve Stráži pod Ralskem existuje Akademie Vězeňské služby České republiky. Instituce se statutem celorepublikového vzdělávacího zařízení by měla být i nadále podporována ve zlepšování služeb, jelikož zajištuje nezbytnou základní kvalifikaci pro důležité organizační jednotky s celonárodní působností,“ dodal hejtman Půta.

Plk. Vlastimil Kříž, hlavní představitel Věznice Rýnovice v Jablonci nad Nisou, která letos oslaví 50. výročí založení, zmínil novelu vyhlášky, která zvyšuje odměny odsouzených za odvedenou práci. Obavy z odlivu partnerů této věznice se nenaplnily a tento trend se v praxi uplatnil. V plánech na zlepšení se počítá s rekonstrukcí strážních věží a kanalizace v areálu. Investice je odhadována na 42 milionů korun v horizontu tří let.

Ředitel liberecké vazební věznice plk. Jan Hladík představil dobrou spádovost, která umožňuje snazší řešení personálních problémů. Zmínil též nutnost zajištění služeb doktora, jelikož se jedná o vazební věznici, kde je rekompenzace mnohem častější a potřebnější než u věznic s výkonem trestu. Plk. Jan Hladík je spokojen s dosavadní spoluprací s krajským policejním ředitelstvím či libereckou zdravotnickou záchrannou službou. Okomentoval současný stav řešení krizových situací v kraji, kdy vysoká administrativní zátěž znemožňuje okamžitě reagovat na vzniklé mimořádné události.

Na závěr diskuze se všichni zúčastnění shodli na potřebě zajistit nedostatek míst u povolání související s vězeňskou službou. Náborová kritéria častou uchazeči nesplní či není o výkon této práce zájem. Po skončení rozhovoru si hejtman Libereckého kraje prošel společně s ostatními účastníky setkání prostory budovy věznice.

