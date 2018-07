Hejtman Šimek: Lidé jsou to nejcennější, co každý kraj má

Stejně jako v předchozích letech bude i v letošním roce udělena významným osobnostem našeho regionu Cena Jihomoravského kraje. Návrhy mohou podávat zastupitelé, obce, spolky, ale i jednotliví obyvatelé kraje až do 31. července.

„Udělením Ceny Jihomoravského kraje zastupitelstvo oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na jižní Moravě narodily nebo zde žijí a působí. Takovýchto osobností má jižní Morava mnoho, o čemž svědčí seznam oceněných z minulých let. Lidé jsou to nejcennější, co každý kraj má a tato cena je formou poděkování a zároveň zviditelnění jejich práce a životních příběhů,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Podané návrhy na udělení této ceny shromažďuje vedoucí odboru vnějších vztahů. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Jiří Daler a Armin Delong v roce 2014, Emil Boček či Karol Divín o rok později, v roce 2016 například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký) a loni Miroslav Kasáček.

Plné znění zásad udílení Ceny Jihomoravského kraje je zveřejněno na webových stránkách JMK ZDE.

JUDr. Bohumil Šimek BPP



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Šimek: Rozdělování podpory hasičům je nyní optimalizováno a zefektivněno Hejtman Šimek: Chceme zajistit další fungování venkovských prodejen potravin Hejtman Šimek: Jihomoravský kraj nabízí spolupráci rodině Liechtensteinů Hejtman Šimek: Nové investice v kraji mají vliv i na kvalitu života obyvatel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV