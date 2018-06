Hejtman Štěpán: Na festivalu udělíme cenu Mistr tradiční rukodělné výroby

Do Lázní Bělohrad zamíří domácí i zahraniční folklorní soubory například z Lotyšska, Ghany nebo Alžíru. Během festivalu bude nově oceněn i Mistr tradiční rukodělné výroby.

Mezi 14. až 18. červnem pohltí Lázně Bělohrad lidové umění z domácích i zahraničních krajin. Pořadatelé festivalu Pod Zvičinou pro letošní 44. ročník připravili řadu novinek. Součástí třídenního programu budou nově například workshopy, ve kterých se každý návštěvník naučí lidové tance z Česka i zahraničí.

„Festival se bude odehrávat výhradně v Zámeckém parku v Lázních Bělohrad. Snažili jsme se tak vyjít vstříc návštěvníkům, abychom předešli polemice, kde se zrovna festival odehrává. Další novinkou je propojení s tradicemi rukodělných regionálních výrobců. Během nedělního galaprogramu oceníme Mistra tradiční rukodělné výroby. Jedná se o ocenění Rady Královéhradeckého kraje a předávat ho bude hejtman Jiří Štěpán,“ uvedla ředitelka festivalu Zdena Rychterová.

„Rada Královéhradeckého kraje uděluje cenu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury, a to tvůrcům v oborech lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj,“ sdělil hejtman Jiří Štěpán.

„Smyslem udělení této ceny je nejen ocenit dovednosti výrobců, ale také je podpořit a tím přispět k zachování tradičních technologií. Ocenění je obdobou titulu ‚Nositel tradice lidových řemesel‘, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. Cena navazuje na ocenění Zlatý kolovrat, které se v Královéhradeckém kraji předávalo od roku 2002,“ doplnila náměstkyně pro oblast školství a kulturu Martina Berdychová.

Domácí soubory Hořeňák a Hořeňáček uvítají na folklorním festivalu Pod Zvičinou řadu kolegů z Česka – Vysočan z Hlinska, Úsvit z Českých Budějovic, Salajka a Salajenka z Dambořic, Vrtek a Úsměv z Opavy a Nisanka z Jablonce nad Nisou. Pořadatelé plánují i účast zahraničních výprav, a to z Nizozemí, Ghany, Portugalska, Lotyšska, Slovenska a Alžíru.

Kromě folklorních souborů přijedou do Lázní Bělohrad také skupiny historického šermu a návštěvníci si budou moci prohlédnout středověké tábořiště, dobové zbroje i zbraně a zkusit si, jak vypadal život ve středověku.

Součástí programu festivalu bude i tradiční Bělohradský jarmark nebo vystoupení skupin Two voices Jany Rychterové, Beat Brtewski a spolku Dalibor. Členové jednotlivých folklorních souborů se utkají v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš, o jehož vítězi rozhodnou návštěvníci. Kdo by chtěl naopak nějaké to kilo shodit, může se zúčastnit Polka rallye, která je zapsaná v České knize rekordů.

