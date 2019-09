Hejtman Štěpán: Unikátní rozšířená realita obohatí zážitek z pravěké vesnice ve Všestarech

Díky rozšířené realitě v moderní aplikaci Visit More se prostřednictvím mobilních telefonů seznámí s tím, jak žili naši předci. Za vývoj aplikace kraj zaplatil 500 tisíc korun.

Unikátní aplikace Visit More umožňuje zábavnou formou seznámit se detailněji s životem v době neolitu. “Především děti si tak odnesou cenné informace o tom, jak by pravděpodobně vypadal jejich dům, co by nosily na sobě, co by jedly, jaká domácí zvířata by chovaly. Dnešní generace je zvyklá používat mobilní telefony nejen k zábavě, ale i k vyhledávání informací. Archeopark tak pro ně nyní spojuje příjemné s užitečným,” řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.

Exkurze do pravěké vesnice nově slibuje i virtuální setkání s mamutem. “Propojení moderních technologií s návštěvou vesnice rozšiřuje vzdělávací rozměr objektu. Návštěvníci si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké by to bylo žít v mladší době kamenné zhruba před sedmi až deseti tisíci lety,” vysvětlil Radomír Tichý z Centra experimentální archeologie při Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

„Za vytvoření této aplikace kraj zaplatil 500 tisíc korun. Považuji to za významný projekt v rámci cestovního ruchu, který přiláká další návštěvníky do archeoparku. Jsem rád, že se nám daří takto moderně sbírat a zachovat data pro další generace. Momentálně ještě dokončujeme další virtuální realitu, návštěvníci se mohou těšit na Braunův Betlém,“ okomentoval radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Aplikaci připravila společnost More is More, která má za sebou již úspěšnou realizaci rozšířené reality barokního hospitálu v Kuksu. “Při vývoji aplikace jsme chtěli, aby byla hlavně jednoduchá a autentická. Máme zkušenosti z Kuksu, kde si rozšířenou realitu stáhlo už více jak dva tisíce lidí,” řekl výkonný ředitel z More is More Jiří Forejt.



Aplikace Visit More je ke stažení zdarma pro všechny návštěvníky, funguje pouze v archeoparku. Doplňuje tak zážitkový program objektu, mimo jiné ukázky dobových řemesel, obyčejů, architektury a podobně.

Naplánovat cestu do pravěku a získat více informací je možné ZDE.

