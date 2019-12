Hejtman Vondrák: Linka je pro kraj ekonomicky rozumná a přináší profit

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání rozhodli o tom, že pravidelná linka z Letiště Leoše Janáčka Ostrava na Mezinárodní letiště Frédérika Chopina ve Varšavě bude létat častěji, než původně zamýšleli. Schválili i finanční podporu pravidelného leteckého spojení s tímto významným mezinárodním dopravním uzlem.

Nové pravidelné spojení z mošnovského Letiště Leoše Janáčka Ostrava do Varšavy zahájí polský letecký dopravce LOT příští rok na jaře. Od 30. března 2020 LOT cestujícím nabídne 5 letů týdně v časech, které umožní snadný přestup na další spoje do Evropy, Asie a Severní Ameriky. Moravskoslezský kraj bude provoz linky podporovat 400 tisíci eury ročně po dobu 5 let od zahájení provozu leteckého spojení. Tato částka vychází ze zpracované Ex ante analýzy (testu soukromého investora), na základě které by bylo možné za poměrně přísných pravidel poskytnout soukromému subjektu finanční podporu na provozování letecké linky. S vývojem jednání a novými možnostmi LOTu se ukázalo, že by bylo výhodné a potřebné zdvojnásobit počet rotací na 10 letů týdně, díky kterým získají cestující z Ostravy, ať už turisté nebo obchodní cestující, přístup k více než 111 destinacím světa. Vedení kraje chce, aby desetkrát týdně začali létat co nejdříve, s ohledem na letový řád by to mohlo být už příští rok v září.

„Nechali jsme aktualizovat Ex ante analýzu, která měla ověřit, zda letecké spojení mezi Ostravou a Varšavou dosáhne rozumné návratnosti investice v případě, že bude změněn počet rotací a výše podpory. Ukázala, že i při podpoře 800 tisíc eur ročně při 10 rotacích týdně je linka pro kraj ekonomicky rozumná a přináší profit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že krajští zastupitelé proto dnes schválili financování zvýšeného počtu leteckého spojení do Polska.

Lety na této trase budou obsluhovat letadla Bombardier Q400 a Embraer 170/175, na jejichž palubách se nachází 70 až 82 sedadel ve třech cestovních třídách.

„Pro manažery, obchodníky, ajťáky, vědce, sportovce ale i turisty potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné se dostat do celého světa. Varšava takovým místem bezesporu je a s plánovaným rozvojem nového letiště její význam ještě poroste. A společnost LOT, která je členem Star Aliance, navíc nabídne jednoduchý a garantovaný přestup na jednu letenku, což jistě ocení všichni cestující,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Dodal, že Varšavské letiště je jedním z nejrychleji rostoucích nejen ve střední a východní Evropě. V posledních letech se mu podařilo přepravit více cestujících než pražské Letiště Václava Havla a neustále stahuje náskok vídeňského letiště. Také velikost flotily LOT a jeho celková pozice na trhu se jeví jako perspektivnější letecký dopravce pro mošnovské letiště než ČSA a Austrian Airlines.

„Cesta z mošnovského letiště přes Varšavu do všech hlavních evropských destinací bude vždy kratší než cesta po zemi do pražské Ruzyně nebo do Vídně a odlet z těchto letišť. Navíc je nutné počítat s dalšími náklady na palivo, dálniční známky, parkování, jízdenky vlakem a další. Ty prodraží cestu ‚od dveří ke dveřím‘ až o 3 tisíce korun, nemluvě o ztrátě času,“ tvrdí náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Upřesnil, že zejména pro podnikatele bude četnější spojení přes Varšavu výhodnější než například lety z Katovic a Krakova, které cestující z Moravskoslezského kraje již využívají. „Jde o spojení low-cost dopravců s nízkou frekvencí a velmi často v dobu naprosto nevyhovující služebním cestám,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

