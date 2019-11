Hejtman Vondrák: Potřebujeme pravidelné letecké pojení. Jen tak udržíme investory a přilákáme nové

Od 30. března 2020 nabídne LOT 5 letů týdně v časech, které umožní snadný přestup na další spoje do Evropy, Asie a Severní Ameriky. Díky spojení s varšavským hubem získají cestující z Ostravy, ať už turisté nebo obchodní cestující, přístup k více než 111 destinacím.

LOT tak bude jedinou tradiční leteckou společností provozující lety z třetího největšího města Česka. Lety na této trase budou obsluhovat letadla Bombardier Q400 a Embraer 170/175, na jejichž palubách se nachází 70 až 82 sedadel ve třech cestovních třídách.

„Od března příštího roku získají obyvatelé Moravskoslezského kraje nové spojení, díky němuž budou mít cestující z a do Ostravy možnost letět do více než 111 zajímavých destinací. Letový řád je připraven tak, aby umožnil cestujícím z Polska a četných letišť v regionu rychlý a pohodlný přestup ve Varšavě na lety do Ostravy. Opačným směrem, cestou z Ostravy LOT zajišťuje svým cestujícím přístup k rychlým přestupům na Chopinově letišti na evropské linky mimo jiné do Bruselu, Paříže, Amsterdamu a Düsseldorfu. Cestující získají také možnost využít dálkové lety například do USA, Kanady a do Asie - Singapuru a Soulu,“ uvedl člen představenstva LOT Polish Airlines Stefan Malczewski s tím, že od září se pak předpokládá navýšení rotací na dvakrát denně.

Upřesnil, že vloni LOT přepravil rekordní počet cestujících – přes 8,9 milionu, což je o 2 miliony pasažérů více než v roce 2017. Letos polský dopravce plánuje přepravit 10 milionů cestujících. LOT má v současné době každý den ve vzduchu téměř 90 moderních letadel, ve svém letovém řádu 111 spojů na třech světadílech.

„Jsem rád, že se Moravskoslezskému kraji a společnosti Letiště Ostrava podařilo přesvědčit významného leteckého dopravce o tom, že mošnovské letiště je svými parametry, vybavením i polohou dobrým místem pro pravidelné letecké linky. Potřebujeme pravidelné letecké pojení s významným mezinárodním dopravním uzlem, který by zlepšil dopravní dostupnost regionu. Jen tak udržíme v kraji dnešní investory a přilákáme nové,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj nebude pokračovat v hledání dopravce v závazku veřejné služby na linky Mnichov a Vídeň, ale soustředí se na spolupráci s LOT.

„Pro manažery, obchodníky, ajťáky, vědce, sportovce ale i turisty potřebujeme pravidelné letecké spojení do destinace, ze které je možné se dostat do celého světa. Varšava takovým místem bezesporu je a s plánovaným rozvojem nového letiště její význam ještě poroste. A společnost LOT, která je členem Star Aliance, navíc nabídne jednoduchý a garantovaný přestup na jednu letenku, což jistě ocení všichni cestující,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Mošnovské letiště dál počítá s rozvojem charterových letů (loni odbavilo do 23 destinací rekordní počet cestujících - 377 936), důležitou kapitolou je rozvoj nákladního carga. „Hlavní úkol pro management letiště je charterová doprava a nákladní cargo. Proto budou prostředky původně plánované do podpory linek do Vídně a do Mnichova investovány do rozvoje infrastruktury letiště,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Letenky na nové spojení Ostrava-Varšava jsou dostupné ve všech prodejních kanálech, mimo jiné na webových stránkách www.lot.com, v kontaktních centrech LOT, kancelářích LOT Travel a v cestovních agenturách.

Letový řád platný od 30. 3. 2020:

LO 501 WAW-OSR 11:50-12:50 pondělí, čtvrtek, sobota

LO 502 OSR-WAW 13:25-14:30 pondělí, čtvrtek, sobota

LO 503 WAW-OSR 15:30-16:30 úterý, pátek

LO 504 OSR-WAW 17:05-18:10 úterý, pátek

LOT Polish Airlines je moderním dopravcem, který spojuje střední a východní Evropu se světem. V nabídce LOT jsou přímé dálkové lety na letiště v USA, Kanadě, Číně, Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru, Indii a na Srí Lance. Polský dopravce navyšuje frekvence spojů a vylepšuje nabídku tímto směrem a posiluje tak svou pozici na trzích střední a východní Evropy. Dálkové spoje obsluhuje nejmodernějšími širokotrupými letadly na světě - Boeing 787 Dreamliner. Polský dopravce letos slaví 90. výročí svého založení.

LOT je jednou z nejznámějších polských značek ve světě. LOT je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících leteckých společností v Evropě. Od začátku roku 2016 polský dopravce otevřel více než 60 nových spojů, včetně přímých linek z Varšavy do Los Angeles, Newarku, Miami, San Francisca, Soulu, Tokia, a Singapuru, z Krakova do Chicaga, New Yorku JFK, z Řešova do Newarku a z Budapešti do New Yorku a Soulu.

