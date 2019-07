Hejtman Vondrák: Považuji za zásadní, aby se průmyslové podniky chovaly i jako dobří sousedé

„Krajský úřad pravidelně přezkoumává závazné podmínky integrovaných povolení pro průmyslové podniky. Kontroluje, zda provozy skutečně při výrobě využívají nejlepší dostupnou techniku. A ukazuje se, že využívají. Splňují také veškeré limity dané evropskou i českou legislativou. Nicméně čas od času se stane, že dojde k únikům nežádoucích a viditelných emisí do ovzduší, které lidem otravují život. I proto úřad integrovaná povolení znovu přezkoumává, rozhodnutí jsou stále živá, je možné do nich zapracovat další nová opatření. A protože považuji za zásadní, aby se průmyslové podniky chovaly nejen jako dobří investoři a zaměstnavatelé, ale také jako dobří sousedé, vedeme s nimi jednání o dobrovolných dohodách. Aby jako dobří sousedé udělali i něco navíc, než jim ukládá zákon. Byť je to nákladné a vyžaduje to nadstandardní přístup,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Evropská unie sjednocuje legislativu v oblasti ochrany životního prostředí. U průmyslových podniků vydává směrnice, které v dané průmyslové činnosti definují nejlepší dostupné techniky, a které jsou v Evropské unii nyní vyžadovány. Tímto procesem se sjednocuje pohled na ochranu životního prostředí jak západní, tak východní části unie, a zároveň se sjednocuje i konkurenceschopnost těchto provozů v rámci unijního prostoru.

„Jakmile je taková směrnice o nejlepších dostupných technikách uvedena ve věstníku EU, okamžitě začínáme s podnikem jednat a konkrétní limity a podmínky ze směrnice implementovat do integrovaných povolení a samotného provozu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Dodala, že Moravskoslezský kraje nastavil další opatření nad rámec evropské a české legislativy v dobrovolných dohodách s Třineckými železárnami, společnostmi BorsodChem MCHZ, Teva Czech Industries s.r.o, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná. Aktuálně připravuje dobrovolnou dohodu se společností Liberty Ostrava a.s. a Veolia Energie ČR, a.s.

