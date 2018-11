Hejtman Vondrák: V přípravě a v realizaci jsou projekty za zhruba 950 milionů

Výjezdní jednání Rady Moravskoslezského kraje nabízí místním spolkům a zástupcům obcí možnost seznámit vedení kraje se svými plány, úspěchy či problémy. Po výjezdech do Vítkova, Havířova, Osoblahy nebo Hrčavy krajští radní dnes navštívili Štramberk na Novojičínsku.

Radní Štramberku s vedením kraje řešili možnosti krajské podpory v oblastech památkové péče, například plánovanou vyhlášku na zákaz reklamních ploch na budovách nebo plotech. Věnovali se také tématu invaze jmelí nebo záměrům obce obnovit hřbitov nebo Národní sad.

„Výjezdy do regionu jsou pro nás velmi důležité. Chceme zástupce obcí mimo krajské město ujistit, že rozhodně nejsou na okraji našeho zájmu. Konkrétně na Novojičínsku chystáme několik důležitých projektů, jako je například novostavba domova pro seniory v Kopřivnici. Lidé z regionu mají díky našim výjezdům možnost s vedením kraje probrat své vize, záměry, nebo problémy. Jednání přímo u stolu bývají rozhodně mnohem konkrétnější a přínosnější než jakákoliv jiná komunikace,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že v roce 2018 kraj na Novojičínsku proinvestuje asi 200 milionů korun. „Nejsou to jediné finance, které do regionu z krajské kasy půjdou. V přípravě a v realizaci jsou projekty úhrnně za nějakých 950 milionů,“ doplnil hejtman kraje Ivo Vondrák.

V loňském roce kraj na Novojičínsku dokončil akce v celkové hodnotě asi 90 milionů korun. Mezi největší investice patřila například rekonstrukce silnice II/464 v Mošnově za 32 milionů nebo rekonstrukce stravovacího provozu v Domově Duha v Novém Jičíně za více než 10 milionů korun.

„I letos šly krajské peníze na Novojičínsku na rekonstrukce silnic. Za 28 milionů korun kraj zmodernizoval silnici II/441 mezi Odrami a Jakubčovicemi nad Odrou. Dalších 21 milionů stála rekonstrukce cesty II/464 mezi hranicemi okresu Opava a Bílovcem. Aktuálně probíhají práce na silnici II/442 v úseku mezi Jakubčovicemi nad Odrou a hranicí okresu Opava. Tato rekonstrukce si z krajského rozpočtu vyžádá 83 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a doplnil, že další krajské peníze poputují i do školství, sociální oblasti, sportu nebo kultury.

„Na jaře příštího roku začne výstavba Muzea automobilů TATRA, aktuálně připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Tento projekt vyjde na asi 172 milionů korun. V oblasti životního prostředí mají obce možnost požádat o nejrůznější dotace. Od ozdravných pobytů pro děti, přes kotlíkové dotace až ke studiím o nakládání s odpady. Za zmínku stojí například více než šestimilionová dotace pro Trojanovice na odkanalizování a zásobování vodou. Každoročně také podporujeme Záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. V posledních 10 ti letech přispěl Moravskoslezský kraj na její provoz bezmála 7 miliónů,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania.

Příští výjezdní zasedání krajských radních je naplánováno na 12. prosince v Kravařích.

autor: PV