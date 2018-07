Hejtmanka Jermanová: Chceme získat a udržet zejména bonitní turistickou klientelu

Vzájemná spolupráce organizací, které Memorandum podepsaly, má podpořit příjezdový turismus nejenom do Prahy, ale i do Středočeského kraje a celé České republiky. Takzvaný „TouchPoint“ má zajistit propagaci turistických cílů díky spolupráci se stávajícími leteckými dopravci provozujícími přímá letecká spojení ze strategicky důležitých trhů. „Chceme získat a udržet zejména bonitní turistickou klientelu, aby trávila i v našem regionu delší dobu, navštěvovala památky a využívala zařízení poskytující služby v oblasti cestovního ruchu,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) s tím, že cílem je rozšiřování spolupráce s leteckými dopravci a rozvoj přímých leteckých spojení.

„Příjezdový cestovní ruch je pro rozvoj leteckých spojení s Prahou zcela zásadní. Letiště Praha v tuto chvíli usiluje o přímé linky do několika destinací, kde vidíme velký potenciál právě s ohledem na zájem zahraničních turistů o Prahu jako o atraktivní a bezpečnou destinaci. Mezi takové linky patří například přímá spojení do Bangkoku, Dillí, Hong Kongu, Taipei či Tokia. Z jejich existence by potom zcela jistě profitovali nejen přijíždějící turisté, ale také následně Češi. Velmi proto vítáme společnou iniciativu na podporu incomingu, přičemž za letiště do ní můžeme přispět plnou informační i datovou podporou či kontakty na tour operátory, cestovní kanceláře a agentury. V neposlední řadě máme připraven zajímavý motivační systém pro dopravce s marketingovou podporou případných nových destinací," říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Jaroslava Pokorná Jermanová také připomněla, že podle Memoranda může Středočeský kraj pověřit výkonem veškerých práv a povinností plynoucích z tohoto dokumentu Středočeskou centrálu cestovního ruchu, která je jeho příspěvkovou organizací.

Účastníci Memoranda budou cíleně propagovat Středočeský kraj, Prahu i Českou republiku jako celek na vybraných trzích s cílem přilákat více turistů, zejména těch, kteří vyhledávají delší pobyt spojený s návštěvou historických památek a dalších turistických cílů. Za tímto účelem budou všechny subjekty koordinovat marketingové a obchodní aktivity v rámci B2B i B2C komunikace. Memorandum také mluví o tom, že se všechny subjekty společně zúčastní i vybraných odborných akcí zaměřených na cestovní ruch a leteckou dopravu, jako jsou například veletrhy nebo festivaly.

„Projekt Touchpoint je příkladem výborné spolupráce vícero subjektů. První společné kroky odstartovaly u příležitosti zavedení přímého letu z americké Philadelphie do Prahy, k němuž agentura CzechTourism připravila propagační kampaň se dvěma americkými top influencery. Ti se na 2 týdny stali ambasadory České republiky a během svého pobytu sdíleli unikátní obsahy o Praze, Středočeském kraji a dalších zajímavých místech v regionech. Jsme rádi, že i díky koordinaci aktivit s našimi zahraničními zastoupeními, kterých po světě máme 23, se každoročně daří navyšovat příjezdy bonitních zahraničních turistů. Nejen do Prahy a dalších vytížených míst, ale hlavně do regionů. Jejich rozvoj agentura CzechTourism intenzivně podporuje,“ uvádí Monika Palatková, ředitelka agentury.

„Memorandum vítáme především jako první krok k práci na společné jednotné strategii. Ta nám nejen ušetří finance vydávané na marketingové aktivity, ale především vytváří jedinečný prostor pro sdílení zkušeností a intelektuálního kapitálu. Jsem přesvědčen, že taková spolupráce brzy přinese velmi pozitivní výsledky, “ potvrdil Statutární zástupce Prague City Tourism Petr Slepička.

