Hejtmanka Vildumetzová: Chci jednat s primátorem o zachování krematoria

Vedení města Karlovy Vary avizovalo v posledních dnech záměr neinvestovat do obnovy kremační pece v karlovarském krematoriu a nechat nadále provádět źehy v krematoriu Vysočanské zahrady u Hrušovan nedaleko Chomutova.

Tyto externí kremační služby v téměř 70 kilometrů vzdáleném krematoriu město využívá už řadu měsíců. Ohledně budoucnosti karlovarského krematoria, které je jediné na území regionu, chce proto s primátorem Petrem Kulhánkem jednat hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Stále se na mě obracejí občané, které trápí záměr města, jež nakonec ustupuje od pořízení nové kremační pece a chce využívat externí kremační služby krematoria u Chomutova. Myslím si však, že by občané Karlových Varů a našeho kraje měli mít možnost důstojně se rozloučit se svými zesnulými a kremační služba by měla být zajištěna u nás. Vzhledem k tomu, že jde o téma velmi citlivé, navíc se dlouhodobé využívání externích služeb rozhodně může promítnout do ceny za provedení žehu, požádala jsem v dopise primátora Karlových Varů Petra Kulhánka o společné setkání k této věci. Chci s ním mluvit o budoucích plánech města i o tom, jak se k záležitosti staví současní provozovatelé karlovarského krematoria, kteří samozřejmě mají zájem i nadále služby zabezpečovat,“ vysvětlila hejtmanka Jana Vildumetzová.

