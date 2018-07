Hejtmanka Vildumetzová: Nechte opravit kremační pec a zprovozněte krematorium

Vážený pane primátore,

nedá mi to, abych nezareagovala na Vaše vyjádření, protože mám pocit, že neberete ohled na potřeby lidí, kteří žijí v Karlových Varech a v širokém okolí. Přitom se nabízí jednoznačné řešení - zprovozněte krematorium, které tady dlouhá léta fungovalo, a problém je odstraněn. Lidé si opravdu přejí, aby v Karlových Varech zůstaly kremační služby zachovány, přečtěte si ty dnes už stovky reakcí občanů na sociálních sítích. Jsou mezi nimi (pro Vás možná překvapivě) i hlasy lidí žijících přímo na Růžovém vrchu, také oni chtějí nadále krematorium v Karlových Varech.

Domníváte se, že je snaha řešit tuto problematiku z mé strany součástí předvolebního boje. Ráda bych Vás ubezpečila, že nikam nekandiduji a mohla bych nechat toto téma plynout, ať si na něm vyláme zuby město. Ale stejně jako Vy jsem přece složila slib, že budu hájit zájmy občanů, to přesně dělám a čekala bych to i od Vás.

Na úterním setkání jsem se Vám snažila vysvětlit, že by tady měl být zachován plný provoz krematoria, ať už s opravenou pecí, či s pořízením nové, která by měla být šetrnější k životnímu prostředí. Snažila jsem se Vás přesvědčit. Jednání byla přítomna i zástupkyně stávajícího provozovatele, paní Fořtová, která znovu opakovala, že jsou ochotni na obnovu pece sehnat peníze prostřednictvím úvěru, ale potřebují řádnou nájemní smlouvu na dobu danou návratností investice. Dále uvedla, že převozy na Chomutovsko prodraží náklady pro rodinné příslušníky o 1 tisíc korun. A Vaše odpověď? „Naše rozhodnutí je správné, dále budeme převážet zesnulé k Chomutovu, a jestli chcete, postavte si nové krematorium mimo město, na pozemku kraje…“ Žádný kraj není vlastníkem krematoria, přesto v každém regionu krematorium mají a vlastní jej města a obce. Je tomu tak i v případě krematoria Vysočanské zahrady u Hrušovan na Chomutovsku, kam jsou nyní převáženi zesnulí z Karlovarského kraje.

Nevidím problém v tom, že bychom krematorium postavili jinde, mimo lázeňské město. Ale oba víme, že to je několikaletý náročný proces, proto pořád nechápu, proč jste tu situaci nechal zajít tak daleko a vůbec jste o ukončení žehů v Karlových Varech a převozu zesnulých do Ústeckého kraje neinformoval ani kraj, ani ostatní starosty, nevěděli o tom sami občané. Kdybyste požádal vedení kraje o pomoc, rozhodně bychom vyšli vstříc a hledali způsob, jak co nejrychleji kremační pec opravit a v mezičase připravit projekt výstavby nového krematoria, pokud byste nadále trval na jeho „vymístění“ mimo zabydlenou oblast. Ale nic takového neproběhlo.

Píšete, že v případě krematoria Vysočanské zahrady jde o službu s garancí jejího fungování i do vzdálenější budoucnosti. Pokud vím, nemáte ale dodnes podepsanou žádnou smlouvu, která by takovou garanci potvrzovala. Proto Vás znovu vyzývám: uvažujte o změně svého postoje, nechte opravit kremační pec a zprovozněte krematorium. Tohle přesně lidé chtějí a Vy byste jim měl naslouchat.

