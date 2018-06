Hejtmanka Vildumetzová: Nízká vzdělanostní úroveň je v našem kraji jedna z nejnižších

Náš Karlovarský kraj připravuje zákonodárnou iniciativu týkající se školství. Změnit chceme trend, kdy žáci po základní škole stále častěji nenastupují na střední školy. Kraji také vadí, že nemá vliv na soukromé střední školy a částečně ani na ředitele vlastních středních škol. V rámci zákonodárné iniciativy bychom chtěli vyřešit tři problémy. Tím prvním je, že dnes řada žáků po ukončení devítileté školní docházky nepokračuje na střední škole. V kraji se počet takových žáků zvýšil z 50 na 350 žáků, kteří nepokračují a raději využívají dávky na úřadu práce. Počet žáků, kteří se ani nepokusí získat středoškolské vzdělání, tak už dosahuje téměř deseti procent. Nejen že se tím zatěžuje sociální systém, ale prohlubuje se také nízká vzdělanostní úroveň, která je v našem kraji jedna z nejnižších v Česku.

Dalšími problémy je pak to, že ačkoli kraje jsou ze zákona zodpovědné za střední školství, některé kompetence jim chybí. Kraje tak například nemohou nařídit ředitelům středních škol, a to ani těch, které kraj zřizuje, jaké obory mají otevírat a kolik žáků do nich mají přijmout. Podobně kraje nemají prakticky žádný vliv na soukromé střední školy. Problém také vidím v tom, že i když dnes ministerstvo školství při povolování vzniku nových škol zohledňuje názor kraje, na už fungující soukromé střední školy nemají kraje vliv ani možnost je kontrolovat.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtmanka Vildumetzová: Proti loňsku jsme mohli příspěvky do sportu navýšit Hejtmanka Vildumetzová: Podařilo se docílit pokračování projektu Ukrajina Hejtmanka Vildumetzová: Školská zařízení musí dostat finanční prostředky na platy pedagogů Vildumetzová (ANO): Starostové potřebují, aby do 30. 6. už ty údaje byly zneveřejněny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV