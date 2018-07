Hejtmanka Vildumetzová: Rekonstrukce mostů u Žalmanova by mohla být hotova již v říjnu

Dnes jsem v našem Karlovarském kraji přivítala ministra dopravy Dana Ťoka, abychom navštívili některé silniční stavby, které realizuje Ředitelství silnic a dálnic na silnicích I. tříd.

Obrací se na mě totiž řada občanů, kteří nejsou spokojeni s tím, jak práce na těchto stavbách pokračují, mají dojem, že se na některých nepracuje. Proto bych chtěla panu ministrovi poděkovat, že se stavebníky přímo na místě jednal o možném dokončení některých oprav v dřívějším termínu, než bylo původně stanoveno. Například rekonstrukce mostů u Žalmanova by mohla být hotova již 15. října místo 17. listopadu a frekventovaný most v karlovarském Doubí se doufejme podaří dokončit do 30. října oproti naplánované polovině listopadu.

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



