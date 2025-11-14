Heller (KDU-ČSL): Byl jsem na Sudetoněmeckých dnech už čtyřikrát

Všem, kteří bojují proti setkání našich krajanů v Brně doporučuji, aby někdy Sudetoněmecké dny navštívili. Vadí jim, že tam tancují naše tance? Jí naše jídlo? Že zní česká hymna nebo že zaznívají opakovaně slova o vědomí si německých zločinů, omluv a snahy o spolupráci?
Byl jsem na Sudetoněmeckých dnech každoročně poslední 4 roky a z celého českého Parlamentu tam prakticky nikdo neměl odvahu jezdit z obav o své volební preference. Vyjímkou byl několikrát Pavel Bělobrádek a Mikuláš Bek.
K Bavorům máme blízko. Jsou to naši sousedé. Jak oni sami říkají, mají k nám daleko blíže než například k Berlíňanům. Možná ne jazykově, ale kulturně určitě. Takže pokud byste Brňané nechtěli toto setkání v Brně, doporučuji se obrátit na naše České Budějovice.
PS: Pokud by někdo chtěl připomínat Benešovy dekrety, tak sudečtí Němci se nároků vzdali. Naopak jedinný, kdo toto téma chce otvírat je německá krajně pravicová politická strama AfD. Náhodou nejbližší partner Okamurovi SPD.
Mgr. Šimon Heller
autor: PV