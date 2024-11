Hendrych (ANO): Chtěl bych znát přesné parametry, jak to bude fungovat

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře,

já budu reagovat na to, co tady řekla paní poslankyně Peštová, vaším prostřednictvím, a částečně i pan ministr. V podstatě je to replika na to, co tady řekl ve středu pan poslanec Jakob, kdy v podstatě prohlásil z mého pohledu teda poměrně průlomově, že koalice, a nevím, jestli to myslel jenom za TOP 09 nebo za celou koalici, v podstatě chápe, že lidé v náročných profesí ve třetím stupni nemohou pracovat do 67 let a že se intenzivně přemýšlí nad tím, jak to vlastně udělat, aby do těch důchodů mohli odejít dříve.

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 90% Neprospěje 4% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9043 lidí

Já jsem se ho ptal na to, proč tedy vlastně v tom zákoně už není přímo paragrafové znění, které by to řešilo, které by šlo ruku v ruce s tím jeho kontroverzním návrhem. A na to mi nebylo odpovězeno. Pak se postupně dozvídáme, že tedy se uvažuje o nějaké platbě zaměstnavatelů do třetího pilíře, mluvil o tom tady pan ministr Jurečka. Ale já bych chtěl znát přesné parametry toho, já bych chtěl znát, jak to bude přesně fungovat.

Tady se hovoří o nějakých předdůchodech a tak dál, to taky není úplně jednoduché. Tam musí být naspořena nějaká konkrétní poměrně vysoká částka, pokud se jedná o více let a pokud ti lidé budou mít jenom nějaké peníze navíc, tak samozřejmě každá koruna asi dobrá, ale na druhou stranu, zkrátí jim to skutečně ten odchod do důchodu? Budou moci pracovat déle, i když potom nakonec budou mít třeba více peněz?

Chybí tady opravdu přesné, konkrétní parametry a chybí podle mého názoru diskuse jasná a souhlas těch konkrétních zaměstnavatelů, jestli jsou vůbec ochotni a jak to budou vůbec zvládat, tady tuhletu věc.

Děkuji.

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky