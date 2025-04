Hendrych (ANO): Jednotlivé bezpečnostní složky spadají pod několik ministrů

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře.

Ano, správně, mám dvě přihlášky k pořadu schůze. Ta jedna, ta tady ještě nezazněla a je pod názvem Evidence doby důchodového pojištění na ePortálu České správy sociálního zabezpečení pro příslušníky bezpečnostních sborů. Je velmi dobrým počinem, že občané České republiky si mohou prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení, prostřednictvím bankovní identity či identity občana zjistit počet odpracovaných let pro účely důchodového pojištění nebo zabezpečení. To všechno je možné a já předpokládám, že ten zájem o tuhletu službu, online službu se bude nadále zvyšovat, vím o spoustě lidí, kteří to takhle dělají, a skutečně ten počet odpracovaných let je tam velmi přesný, je to rozpočítáno na dny a tak dál.

Bohužel, pokud člověk v průběhu své profesní kariéry pracoval nebo respektive sloužil v nějakém bezpečnostním sboru, tak ten náhled nemá přesný. Protože pro bezpečnostní sbory tuhletu evidenci vlastně vykonávají jednotlivé bezpečnostní sbory, teď (?) by to mělo přejít jako všechno komplexně pod Ministerstvo vnitra, což je také dobře. Na druhou stranu, pokud ten příslušník sloužil nějakou dobu, potom odešel z toho bezpečnostního sboru a nějakou další část, menší, větší, to je jedno, odpracoval někde jinde, tak v podstatě ta jeho evidence je rozdělena na dvě části. A on, když se podívá do toho ePortálu České správy sociálního zabezpečení, tak tam vidí jenom vlastně tu dobu, kterou pracoval mimo ten bezpečnostní sbor.

Samozřejmě jakýsi přehled asi má, kolik odsloužil nebo respektive kolik se mu započítává pro účely důchodového zabezpečení i za tu dobu, kdy sloužil v bezpečnostním sboru, ale je to určitá míra znevýhodnění a myslím si, že v dnešní době tedy, kdy se tady neustále bavíme o tom, že bychom měli všechny služby digitalizovat, tak si nemyslím...

A digitalizujeme, byť tedy s některými potížemi, ale to bych tady nechtěl rozvádět, tak si myslím, že i tahleta věc by měla být nějakým způsobem sjednocena a že i ta Česká správa sociálního zabezpečení by měla být schopna vlastně to nějakým způsobem načerpat z evidence bezpečnostních sborů a sjednotit tak, aby v podstatě každý občan, i ti bývalí příslušníci mohli vlastně nahlédnout do toho systému a ujistit se tedy, že skutečně všechny ty doby důchodového pojištění, které v životě, během svého profesního života odpracovali, že jim souhlasí, a neřešili to až na poslední chvíli. Protože podle informací, které mám, k tomu dochází skutečně až poté, když ten člověk zažádá o starobní důchod, a pak se to v podstatě slučuje z jedné a z druhé strany, a to si nemyslím, že je dobře, a bylo by dobré to nějakým způsobem dát do pořádku, sjednotit to tak, ať to funguje pro všechny občany v České republice stejně.

Takže já možná zopakuju, Evidence doby důchodového pojištění na ePortále České správy sociálního zabezpečení pro příslušníky bezpečnostních sborů, pane místopředsedo, a navrhoval bych to jako druhý bod zítra, tedy 25. 4. 2025.

A pak, jak už jste avizoval, mám tady ještě jeden bod...

Dalším bodem je bod pod názvem Finanční zabezpečení příslušníků bezpečnostních sborů a Armády České republiky. Já tady s tím vystupuji už potřetí, dvakrát mi to na plénu Sněmovny nebylo prohlasováno, zařazení tohoto bodu, nicméně já jsem přesvědčen o tom, že je to bod velice důležitý.

Vycházím z toho, že jsem dostal nedávno, před nějakými zhruba 14 dny odpověď na interpelaci od premiéra České republiky. A ta interpelace byla v podstatě zaměřena na to, jakým způsobem vlastně se vláda České republiky bude stavět k ohodnocení vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů. Protože dneska už je veřejná informace, následně tedy, jak mi odpovídá i pan premiér, že ty rozdíly mezi policisty, hasiči a vojáky z povolání jsou v řádu zhruba 3 až 7 tisíc korun.

Pan premiér mi píše, že tedy bude k dispozici analýza, ona už k dispozici je, já jsem tady z toho už dokonce dvakrát jakoby citoval, která de facto potvrzuje to, že aktuálně ten rozdíl mezi těmi příslušníky bezpečnostních sborů, těmi vyjmenovanými, mezi policií a hasiči a tou armádou je zhruba těch 3 až 7 tisíc korun.

Bohužel do té analýzy nebyly zahrnuty ostatní bezpečnostní sbory. To si myslím, že je tedy velkou chybou. Nerozumím tomu. V té analýze se píše, že vzhledem k omezenému času, čemuž tedy moc nerozumím, protože analýza byla zadána 8. 1. a vlastně byla zveřejněna za tři měsíce, tak ten omezený čas tedy příliš jaksi nechápu, nebyly zahrnuty další bezpečnostní sbory, jako je Vězeňská služba České republiky a Celní správa, a potom další bezpečnostní sbory, což je Generální inspekce bezpečnostních sborů a tajné služby, pouze hasiči a policisté. Tomu nerozumím. A to bych chtěl tady probrat, abychom se tady o tom pobavili, proč tedy vlastně ta analýza se zaměřovala pouze na tyto dva bezpečnostní sbory, a ne i na ty ostatní. Zejména u té Vězeňské služby, ta se potýká se stejnými problémy při náboru nových příslušníků jako policie, jako armáda, tak se opět zapomnělo a opět to stojí na okraji zájmu zjevně. Takže tohle bych rád probral.

A potom také by mě zajímalo, co bude dál. Paní ministryně Černochová avizovala, že se vojákům z povolání přidá zhruba nějakých 8 až 10 tisíc korun, nebo má takový záměr teď někdy v létě. A pan ministr vnitra že přidá policistům, hasičům zhruba 4 000. Takže ten stav, který tu momentálně je, že tu je poměrně velký rozdíl už dnes, tak by se měl nadále prohlubovat a v podstatě by měl ty lidi, kteří de facto mají zájem pracovat pro bezpečnost České republiky, motivovat k tomu, aby šli spíše k té armádě, armáda je strašně důležitá v dnešní době, ale stejně tak důležité jsou i ty ostatní bezpečnostní sbory. A jak sám pan premiér Fiala několikrát zdůrazňoval, bezpečnost České republiky je jenom jedna, jak vnitřní, tak vnější. A tedy tyhlety rozdíly samozřejmě dělají, anebo mohou dělat jakoby problémy při náboru vlastně do těch bezpečnostních sborů na úkor armády, což si nemyslím, že je dobře a měla by se ta problematika nějakým způsobem probrat a sjednotit.

Tohle to je věc, která je podle mého názoru velmi důležitá. Samozřejmě zajímá mě stanovisko nejen ministra vnitra a ministryně obrany, ale zajímají mě názory i ministra financí, který má pod sebou Celní správu, a také ministra spravedlnosti, který má pod sebou Vězeňskou službu České republiky. Takže je to problematika velmi důležitá a zároveň komplexní vzhledem k tomu, že ty jednotlivé bezpečnostní složky spadají pod několik ministrů. Takže bych vás poprosil, vážený pane místopředsedo, abychom tenhle bod zařadili nebo navrhuji ho zařadit jako třetí bod zítra, to znamená 25. 4. 2005.

Děkuji za pozornost.