Herman (SPO): Po studené válce nastupuje financování politického Islámu

První část textu je zaměřena na problematiku politického islámu a jeho snahu financovat rozpad tzv. západních demokracií. Jedná se zejména o problematiku financování našeho vzdělávacího systému, stavby mešit a neziskových organizací, kde se angažují zejména charity, nadační fondy nebo politické strany včetně politiků.

V druhé části textu se budu věnovat problematice tzv. studené války a tedy i skutečnosti, jak Spojené státy financovaly rozpad Sovětského svazu. V této válce ideologií kapitalismu a komunismu nakonec zvítězily americké nevládní organizace a dolary.

Ve třetí částí se zabývám financováním kampaní jednotlivých politických stran, kde rozebírám hodnotu jednoho mandátu různých politických uskupení v krajských (2012) a parlamentních volbách (2013) v České republice.

Ve čtvrté části se stručně zabývám přesunem obyvatelstva z politických důvodů. Zatímco se komunisté v Asii snažili potlačovat vzpurné menšiny tím, že do uvedených oblastí posílali vlastní obyvatelstvo z přelidněných měst, tak přesně totéž provádějí mnohé muslimské státy se svými přelidněnými městy, které se zbavují nepřizpůsobivého obyvatelstva na účet Evropy.

1a) Financování politického Islámu v USA

Když se po útocích ze dne 11. září 2001 FBI (federální policie) vydala po stopě peněz, tak bylo zjištěno, že řada muslimů napříč Spojenými státy přispívala poměrně štědrými částkami organizacím, které se nazývají charitami, s vědomím, že peníze půjdou na podporu džihádu.

Zdroj: (Warner, B.: Samostudijní kurz politického islámu, str. 33)

Nejrozsáhlejší džihád k jakému v dnešní Americe dochází, je dílem Saúdské Arábie a dalších zemí Blízkého východu. Saudové, respektive tedy Saúdská Arábie, investují každoročně trojnásobek toho, co Sovětský svaz vynakládal na šíření komunismu.

Zdroj: NINA SHEA, Saudi Arabia: Fueling Religious Persecution and Extremism, předneseno před náboženskou komisí Americké sněmovny reprezentantů, 1. 1. 2010. http://gatestoneinstitute.org/1717/saudi-arabia-religious-persecution

Saudové v současnosti místo meče používají peníze (dolary) a šíří islám a šáriu. Pumpují do země (USA) ohromné množství peněz. Většina mešit je postavena za peníze Saudů, a tudíž se o mešity starají imámové, které vybírají Saudové.

Zdroj: (Warner, B.: Samostudijní kurz politického islámu, str. 33)

1b) Financování politického Islámu v ČR

Lukáš Lhoťan jako bývalý muslim odhalil financování Islámské nadace v Brně ze Saudské Arábie. Podle interní korespondence je zřejmé, že přispívají sponzoři ze Saudské Arábie a Perského zálivu pravidelně Islámským nadacím v Brně, Praze a Bratislavě.

Dle dokumentu od Lukáše Lhoťana pověřenec Islámské nadace v Brně pan al Sadi převzal šek č. 612856 vydaný Národní komerční bankou v Mekce (Saudská Arábie) dne 15. 6. 1998 ve výši 5331,91 dolarů (181 254 korun).

Podle dokumentu od Lukáše Lhoťana, tak peníze měly přicházet prostřednictvím Světové muslimské ligy z Mekky. Pod dokumentem jsou uvedeni jako odpovědní zástupci za Islámskou nadaci v Brně, Muneeb Hasan Alrawi a jeho švagr Jalal Atasi.

Saudská Arábie patří mezi nejtotalitnější země, stojí za šířením islámského extremismu a terorismu. Tímto sponzorováním si zavazuje muslimské organizace a mešity, aby postupně následovaly její „cestu“ postupného praktikování islámského práva šária. (ZDE a ZDE)

1c) Zajímavou skupinu tvoří neoliberální levičáci

Skupinu neoliberálních levičáků tvoří zejména Strana Zelených, Mladí sociální demokraté a část členské základny Pirátské strany. V roce 2017 kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Stranu zelených bývalý člen Islámské nadace v Brně – Brněnské mešity jménem Assem Atassi (zdroj ZDE)

Pirátská strana zase nepřekvapuje tím, že předsedou Pirátské internacionály je muslim Guillaume Saouli a víceprezidentkou je levičácká aktivista Bailey Lamonová, která se hlásí k anarchismu. Mikuláš Ferjenčík jako místopředseda českých Pirátů obdržel stipendium z nadace Open Sociaty Found, kterou založil americký investor a filantrop George Soros, který podporuje nelegální migraci.

Mladí sociální demokraté zase nepřekvapují podporou aktivit jako je Prague Pride, podáváním trestních oznámení na členy Svoboda a přímá demokracie nebo akcemi na podporu přijímání nelegálních imigrantů. Zde již není zapotřebí nic dalšího psát, protože pravdu je možné si najít na googlu.

2a) Spojené státy financují antikomunismus

Počátkem 60. let prezident J. F. Kennedy upřesnil naplňování Dullesova plánu vlastní výrokem: „Nemusíme porazit SSSR v běžné válce. Můžeme jej porazit jinými prostředky – ideologicky, psychologicky, propagandisticky a ekonomicky.“

Zdroj: (Kilev, M.: Chruščov a rozpad SSSR, str. 74)

Mgr. Pavel Herman SPO

Strana práv občanů

Později tuto skutečnost upřesnil generální tajemník Komunistické strany USA Gus Hall: „Amerika utratila pět milionů dolarů ve studené válce.“ A prezident Bill Clinton dodal: „Když jsme museli vynaložit biliony dolarů, abychom zvítězili nad komunismem ve studené válce, tak teď by bylo třeba být připraveni věnovat nicotnou část této sumy na pomoc úspěchu demokracie.“

Zdroj: (Šůstek, V.: Příčiny rozpadu Sovětského svazu a socialistické soustavy v Evropě, str. 46 – 47)

2b) Sorosova nadace financovala rozpad SSSR

George Soros podporoval disidenty a od roku 1979 poskytoval 3 miliony dolarů ročně polskému hnutí Solidarita, Charta 77 v Československu a Andreji Sacharovovi v SSSR. Charta 77 byla neformální československou občanskou iniciativou, která kritizovala „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, která působila v letech 1977 až 1992.

V období 1980 až 1989 bylo prostřednictvím Nadace Charty vyplaceno kolem 376 tisíc US dolarů na činnost Charty 77 v Československu a kolem 1,341 milionu US dolarů pro osobní potřebu vedoucích členů Charty. Na osobní konta v zahraničí byla vedoucím osobám Charty převedena částka 6 milionů US dolarů.

Místopředseda KSČM Josef Skála uvedl zajímavý postřeh ohledně Sorosovy nadace. Informoval o tom, že v pobočce Sorosovy nadace v Moskvě šéfovala Raisa Gorbačovová už někdy v roce 1987. Jedná se tedy o manželku Michala Gorbačova, který přivodil rozpad ruského impéria a následnou bídu místních obyvatel v 90. letech 20. století.

2c) Západní státy financovaly Hitlera proti SSSR:

Západní státy jako USA, Anglie a Francie vynaložily všechny síly a prostředky, aby německý úder byl vedený proti SSSR a zničil první zemi světa, která představovala pro světový kapitalistický systém hlavní nebezpečí.

Proto tedy v třicátých letech, kdy začínala hrozba světové války, dohodli se vedoucí bankéři USA, Anglie, Německa, Itálie a Japonska na udržování těsných svazků a založili Mezinárodní vyrovnávací banku. Tato banka se přeměnila v hlavní tepnu, jíž se valutové prostředky přelévaly z USA a Anglie do Německa, kde byly použity k vytvoření hitlerovského válečného stroje.

Zdroj: (Kilev, M.: Chruščov a rozpad SSSR, str. 41)

3a) Podplácení politiků

Nejvíce problémů přinášejí peníze, které jsou utrácené za účelem ovlivňování západních politiků. Washington je tak zaplavován penězi, které pocházejí z Blízkého východu. Tyto peníze se totiž používají k tomu, aby se za ně kupovaly hlasy, ovlivňovaly jednotlivé lidi a spouštěly politické kampaně.

Pokud jste muslim nebo nebo jejich nastrčená figurka, tak občan nebudete mít problém v USA kandidovat na politický post, protože ani nebude mít problém s financováním své kampaně. Muslim nebo jeho bílý kůň, který bude chtít v USA udělat něco přínosného pro islám, tak bude mít zametenu cestičku.

Zdroj: (Warner, B.: Samostudijní kurz politického islámu, str. 33)

3b) Cena za mandát v krajských volbách 2012

Když deník Rovnost v září 2012 vydal zvláštní číslo, ve kterém bylo uvedeno, jaké náklady hodlají politické strany vynaložit na volby v Jihomoravském kraji, tak jsem využil ony údaje, tj. volební náklady a vydělil je počtem mandátů. Poté mi vyšly náklady na jeden mandát.

ČSSD (3 miliony : 23 mandátů) = 130 tisíc korun/mandát, KSČM (400 tisíc : 16 mandátů) = 25 tisíc korun/mandát, KDU-ČSL (4,5 milionu : 14 mandátů) = 321 tisíc korun/mandát, ODS (4 miliony : 7 mandátů) = 571 tisíc korun/mandát, TOP09+starostové (3 miliony : 5 mandátů) = 600 tisíc korun/mandát.

3c) Cena za mandát v parlamentních volbách 2013

Když jsem se podíval na výroční finanční zprávy jednotlivých politických stran za rok 2013 a vydělil je počtem získaných mandátů, tak jsem obdržel přibližnou cenu za jeden mandát. Pro bohaté šejky ze Saudské Arábie nebo Perského zálivu potom není problém začít s financováním vlastního politického koně.

ANO (119 milionů : 47 mandátů) = 2,5 milionů za mandát, KSČM (13 milionů : 33 mandátů) = 400 tisíc, KDU-ČSL (39,5 milionu : 14 mandátů) = 2,8 milionů za mandát, ODS (98 milionů : 16 mandátů) = 6,1 milionů za mandát, TOP09 (70 milionů : 26 mandátů) = 2,7 milionů za mandát, ČSSD (87 milionu za mandát) = 1,7 milionů za mandát.

Zdroj: Jednotlivé výroční zprávy politických stran z roku 2013

4a) Stěhování obyvatelstva, migrace a sudetští Němci

Migrace obyvatelstva má někdy jiný důvod než humanitární: „...vláda prostřednictvím úřadů začala z přelidněných měst přesouvat každý rok čtvrt milionu obyvatel na území obývané Hmongy, příchozí dostali úrodnou půdu (na jejich úkor). Je to úspěšný model, jak zkrotit původní obyvatelstvo, uplatňovaný (autoritářskými) režimy na celém světě, naředit jejich vzpurnou nebo nepřizpůsobivou populaci svými lidmi, kteří budou vládě a úřadům zavázání.“

Zdroj: (Nosková, V.: Nechte psa doma, str. 172)

Podle prezidenta Zemana existuje „pevné spojení“ mezi přílivem imigrantů a „vlnou džihádistů“ v Evropě. Extrémisté mezi uprchlíky mohou prý zradikalizovat umírněné muslimy podobně, jak tomu bylo v případě nacistů a Němců ve 30. letech. Existuje totiž mnoho zpráv z německého ministerstva vnitra o počtu džihádistů v Německu.

Zdroj: (Zeman: Imigranti jsou Trojský kůň! tn.nova.cz)

Zde je úryvek z jedné knihy, kde se píše o sudetských Němcích: F. Moravec uvádí v knize Špion, kterému nevěřili, s. 122: „že hnutí sudetských Němců není spontánním lidovým hnutím pro připojení k říši, jak bylo předstíráno, nýbrž že je to hnutí záměrné, řízené, financované a podporované cizí mocností.“

Závěrem

Uvedené informace mají za cíl nejen varovat před problémem financování islámských nadací ze Saudské Arábie a Perského zálivu, ale zároveň i předložit skutečnost, že v době studené války se obdobně jednotlivé ideologie komunismu, kapitalismu či nacismu svým financováním vyvíjely různé formy podvratné činnosti.

Z těchto faktů bychom si měli vzít ponaučení, protože pokud v roce 2008 mohl být schopen nějaký Šejk Mansour z Abu Dhabí zakoupit fotbalový klub Manchaster City za 40 miliard, tak pro jiného šejka nebude problém si zakoupit mandáty českých politických hráčů třeba i za 40 milionů korun, čímž mám na mysli první trojici kandidátů na hlavních politických stran.

Hlavním problémem Evropy je tzv. trojský kůň v podobě nelegálních imigrantů. V tomto případě se nejedná o lidi utíkající před válkou, ale o tzv. nepřizpůsobivé jedince z přelidněných měst, kteří mají za úkol zakládat enklávy a naředit původní obyvatelstvo vlastní ideologií islámu. Už jen proto, že Saudská Arábie nemá zájem se podřizovat mnohým mezinárodním smlouvám jako západní demokratické státy.

