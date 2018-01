Hnutí ANO 2011 má na Vysočině nové vedení

Předsedkyní krajské organizace se stala poslankyně Monika Oborná z Třebíčska a 1. místopředsedou je Josef Kott z Pelhřimovska. Místopředsedové jsou: Radek Zlesák ze Žďárska, Jiří Pokorný z Jihlavska a Jan Nosek z Havlíčkobrodska.

Monika Oborná získala čtyři nominace z pěti oblastí. „Je to pro mě velký závazek, protože povedu nejsilnější politické hnutí v zemi do komunálních voleb. Post předsedkyně přijímám se slibem, že do práce, která nás čeká, dám veškerý svůj čas a energii,“ prohlásila po zvolení nová krajská předsedkyně Oborná. Doplnila, že prioritou nyní bude příprava na komunální volby: „Chceme do čela kandidátek postavit schopné osobnosti, které budou zodpovědně vykonávat posty starostů a také primátorský post v Jihlavě.“

Začátkem února novou předsedkyni čeká setkání krajských předsedů za hnutí ANO 2011 z celé České republiky. Právě tam budou řešit strategii a přípravu komunálních voleb.

Oborná se chce na Vysočině zaměřit na posílení členské základny a také daleko intenzivněji prezentovat práci členů hnutí ve veřejných funkcích. Podle ní tito lidé odvádějí skvělou práci a je potřeba ji umět také ukázat a připomínat veřejnosti. Za cíl si klade také užší propojení krajských politiků za hnutí ANO 2011 s vrcholovými politiky.

Kdo je Monika Oborná

Poslankyně hnutí ANO 2011, členka mandátového a imunitního výboru, dále členka hospodářského výboru a zemědělského výboru. Je členka Předsednictva hnutí ANO 2011 a nově krajská předsedkyně na Vysočině. Zastává také post zastupitelky v Náměšti nad Oslavou.

Pochází z Březníku u Náměště, vystudovala Agronomickou fakultu v Brně, pracovala jako projektová manažerka v Agro 2000.

Ing. Monika Oborná ANO 2011



autor: PV