Holiš (ANO): V plánu je i světelná signalizace v podobě řízeného přechodu pro chodce u městské knihovny

Jednání o jednom z důležitých projektů roku 2020 – rozsáhlé rekonstrukci silnice I/35 na ulici Nábřeží dukelských hrdinů - za sebou mají město Rožnov pod Radhoštěm, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a zástupci projekční firmy. Všichni se na společném čtvrtečním (25. července) setkání na MěÚ v Rožnově dohodli na dalších důležitých detailech rekonstrukce přibližně 1,5 kilometru dlouhého úseku, která zabere podstatnou část příštího roku. Zájmem města Rožnov bylo především to, aby dopad této rozsáhlé rekonstrukce, kterou dělá stát, byl pro občany města co nejmenší.

Jedna z největších akcí roku 2020 bude zahrnovat opravu již nevyhovujícího povrchu silnice I/35 na ulici Nábřeží dukelských hrdinů, která je hlavním tahem městem ve směru od Valašského Meziříčí (a vlastně od celé České republiky kromě severomoravského kraje, který najíždí do Rožnova od Frenštátu) na Slovensko. Oprava, která začne za světelnou křižovatkou U Janíků a bude realizována až po světelnou křižovatku u hotelu Eroplán, potrvá celou stavební sezonu, tedy přibližně od dubna do října, a to ve třech etapách na třech úsecích. „Po tuto dobu bude vždy na konkrétním úseku, který bude opravován, fungovat speciální režim jednopruhového provozu v obou směrech, který bude řízen světelnou signalizací,“ uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.

Na opravovaném úseku silnice I/35 dojde i k několika dalším změnám. „Přibude například světelná signalizace v podobě řízeného přechodu pro chodce u městské knihovny. V rámci stavby také bude opraven například povrch komunikace u vjezdu na ulici Pletařská, kde mají výjezdové stanoviště sanitky zdravotnické záchranné služby. Důležitou informací je, že po celou dobu rekonstrukce bude v Rožnově zakázán průjezd kamionů. Ty budou mít stanovenu náhradní trasu přes Mořkov,“ informoval o dalších výstupech z jednání starosta Holiš s tím, že hlavním zájmem města bylo zahrnout do dokumentace co nejvíce bodů, které ulehčí situaci ve městě během rekonstrukce. „Zmínili jsme eminentní zájem a tlak na co nejkratší dobu realizace, zhotovitelskou firmu jsme také obeznámili s našim zájmem ohledně výpomoci regulovčíků při řízení provozu v dopravních špičkách,“ konstatoval starosta Radim Holiš.

autor: PV