Politika se dostala do tajných služeb. BIS se musí reformovat, varuje expert

David Bohbot nyní kandiduje do Evropského parlamentu na koaliční kandidátce SPD–Trikolora z patnáctého místa. Změnit je zde podle něj potřeba mnoho věcí. „Má témata jsou stejná: islám a migrace. A jestli budu moct být v europarlamentu, chci s tímto pomáhat,“ řekl Bohbot ke své kandidatuře.

Bohbot také vydal knihu s názvem Bezpečná Evropa? Pravdy a lži. Za největší lež o bezpečné Evropě považuje: „Nejde říci, že je pouze jedna lež. My žijeme ve lži, v pětikoalici jsou velice nebezpeční lidé, kteří jsou u moci a ovládají. Doufám, že se jich zbavíme, až budou další volby. Lžou o všem, když vysvětlují, co musí udělat, když mluví o Green Dealu, imigraci. Většinou když mluví, tak lžou,“ poukazoval bezpečnostní expert.

„Soustředím se na věci týkající se bezpečnosti a pro mne ta největší lež je, že se snaží odvracet pozornost od skutečných existenčních hrozeb, jako je Islám,“ poznamenal k úřadování Fialovy vlády. Hovořil o tom, že Evropa už dávno není bezpečná.

Dále v knize Bohbot poukazuje, že zpravodajské služby by měly být apolitické. Pokud se podívá na fungování tajných služeb v České republice, není tomu tak: „Aby v BIS fungovali správně, musí být totálně apolitická a musí sloužit nám všem, ne nějaké straně nebo nějaké osobě či premiérovi. V BIS pořád musí myslet na to, co je dobré pro všechny, ale to dnes nedělají,“ konstatoval Bohbot.

Nedávno například vyšla kniha Spiknutí o tom, jak probíhal pokus o zbavení pravomocí prezidenta Miloše Zemana. Ten se nechal slyšet, že podle něj za tím stál šéf tajné služby Michal Koudelka.

„Politika se dostala i do tajných služeb. Chtěl jsem BIS reformovat. Chtěl jsem tomu pomoci s lidmi, kteří mají více zkušeností a znalostí. Doufám, že jeden den to budu moct udělat, ale momentálně BIS není neutrální,“ pokračoval Bohbot.

Pokud se nezmění fungování BIS a nezmění-li se migrační politika EU, přestaneme podle Bohbota jednoduše existovat. „To je to, čeho se bojím, proto jsem šel do politiky. Chci zajistit, aby naše děti, vnoučata mohla žít stejně jako se žije dnes. Nechci, abychom ztratili identitu, což je první věcí, která se stane, pokud nepřijdou změny. Pokud nezačneme brzy bojovat za naši zemi, za naši kulturu, ztratíme vše, co máme,“ připomněl David Bohbot.

