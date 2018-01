Homola (SPR-RSČ): Čapí hnízdo

Dovolte mi pár slov a postřehů k nekonečné kauze, která hýbe politickou scénou a prostřednictvím médií se vnucuje do života každého z nás. Celou pseudo kauzu bych následovně zjednodušil. V podstatě jde o to, že Andrej Babiš v rámci svých podnikatelských aktivit a s použitím různých právnických kliček a mezer v zákonech zrealizoval projekt za přispění dotace z evropského fondu, avšak toto jeho počínáni bylo od začátku podvodné a účelové, aby ušetřil při realizaci tohoto projektu svoje fin. prostředky. Aby naplnil podmínky dotace o kterou chtěl žádat, musel účelově tyto podmínky obejít, což také udělal a tím se dostáváme k jádru celé kauzy. Účelově tedy obcházel zákon, resp. podmínky dotačního fondu EU, které by jinak nesplnil a získal tak od fondu dotaci, čímž se podle platného zákona ČR dopustil trestného činu podvodu, protože jak je psáno v příslušném paragrafu, ten kdo uvede nepravdivé údaje, uvede jiného v omyl a účelově obchází zákon (což chápu, aby dotaci získal) za účelem osobního fin. obohacení, dopouští se podvodu.

To však není jediný problém v této kauze. Nabízejí se i další paragrafy tr. zákona a to zločinné spiknutí (Babiš na to nebyl sám), dále pak legalizace výnosu z trestné činnosti a dost možná i zneužití pravomoci úřední osoby a já nepochybuji o tom, že by orgány činné v trestním řízení nebyly schopné tyto skutky vyšetřit a prokázat. Co je však znepokojující je poslanecká imunita a politická moc, která zatím chrání hlavního protagonistu této kauzy (ta však nepotrvá věčně).

Řešení této kauzy je přitom v podstatě jednoduché.

PS parlamentu ČR v první řadě by měla vydat poslance Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. Následně by měla být celá kauza co nejdříve vyšetřena a pokud bude soudem prokázáno a rozhodnuto, že došlo k tomuto jednání, pak by mělo dojít k nápravě i ve vztahu k dotačnímu fondu EU. Zjednodušeně řečeno bude-li A. Babiš se svými spolupracovníky a Čapím hnízdem shledán vinným, že čerpal dotaci neoprávněně, měl by poskytnutou dotaci vrátit, což z logiky věci vyplývá. ČR by však měla EU garantovat, že bude tzv. z čeho vracet dotaci a od toho je zde i zákonný institut, třeba zrovna zajišťující příkazy a pod.

Já osobně nevidím žádný důvod, proč by ČR měla teď vracet EU tuto dotaci a podnikat v této kauze jiné kroky, než ty, které jsem v článku uvedl.

