Hurajčík (ANO): POBEDA je jedním z nejžádanějších dopravců na ruském trhu

Nízkonákladová letecká společnost POBEDA zahájila 26. prosince prodej letenek na nové mezinárodní lince z moskevského letiště Vnukovo do Karlových Varů. Létat se začne 17. února, a to dvakrát týdně, vždy v pondělí a v sobotu. Karlovy Vary se tak stanou první destinací POBEDY v České republice a šestnáctým městem v mezinárodní síti leteckých linek tohoto dopravce.

„Velice mne těší, že jako jediní v České republice můžeme cestujícím nabídnout lety od této nízkonákladové letecké společnosti, která je zároveň jedním z nejžádanějších dopravců na ruském trhu. Ve vyhledávání nových příležitostí se snažíme být i nadále aktivní. V současné době letiště například navázalo spolupráci s Jiřím Posem, bývalým manažerem Českých aerolinií a pozdějším ředitelem Letiště Praha, který má v této oblasti dlouholeté a pro nás velmi cenné zkušenosti,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Minimální tarif je 499 rublů včetně všech letištních poplatků. Až do konce zimního letového řádu roku 2018 je v rámci tohoto tarifu nabízeno minimálně 100 letenek. „Jsem rád, že se nám po dlouhých jednáních podařilo dohodnout vstup této dynamické, mladé letecké společnosti na již tradiční linku z Moskvy. Karlovarské letiště tím poprvé v historii získá prvního nízkonákladového dopravce. Věřím, že provoz nové linky bude úspěšný a rychle si získá svou klientelu, zejména tu, která dnes využívá levnějších letů do Prahy s následným pozemním transferem do Karlových Varů,“ dodal ředitel letiště Václav Černý.



Nízkonákladová letecká společnost POBEDA vznikla v roce 2014. Je členem skupiny Aeroflot a provozuje pouze nová moderní letadla typu Boeing 737-800. Jedním z hlavních úkolů letecké společnosti je zvýšení vzdušné mobility Rusů. Cestujícím nabízí tarify v průměru o 20 až 25 procent nižší než u klasických dopravců. Díky cenové politice a jedinečnému modelu se stala nejžádanějším leteckým dopravcem na ruském trhu a v listopadu byla podle největšího ruského prodejního portálu Aviasales opět vyhodnocena jako cenový lídr. Průměrná obsazenost letů je 95 procent a na většině letů dosahuje dokonce až 100 procent.