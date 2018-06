Hynk (KDU-ČSL): Kandidátka sice ještě není kompletní, ale jsem připraven být jejím lídrem

Pokračovat ve své práci na jihlavské radnici chce současný náměstek primátora Jaromír Kalina. Před čtyřmi lety jako nový lídr KDU-ČSL zdvojnásobil počet mandátů a ve vedení města zúročil zkušenosti z vedení Pivovaru Jihlava. „V případě zvolení chci dokončit vystoupení města ze svazku vodovodů a kanalizací, realizovat výsledky architektonické soutěže na náměstí, řešit chybějící sportovní infrastrukturu a využití areálu Modety,“ vysvětluje muž s přezdívkou „Jack“, který je zároveň šéfem lidoveckého klubu krajských zastupitelů.

Jako bonmot se dá říct, že je uměním vyhrát volby a stát se starostou, ale ještě větším uměním je nevyhrát volby, a přesto být starostou. To je totiž případ Pavla Janaty. Třebíči, zmítané nestabilitou a emocemi, před čtyřmi roky nabídl svou „klidnou sílu“, zkušenosti a snahu zakopat příkopy mezi lidmi. I u svých politických protivníků si získal respekt zásadovostí a slušností. Proto dává logiku, že tento otec šesti dětí, odchovanec Skauta a někdejší senátor povede lidoveckou kandidátku v Třebíči i letos.

Na radnici ve Žďáře nad Sázavou došlo v roce 2014 k malému zemětřesení. KDU-ČSL postavila do čela kandidátky mladého nestraníka Josefa Klementa. Ten stranu vyvedl z opozice a po 16 letech toto město opět má lidoveckého místostarostu. Josef Klement má na radnici na starosti školství, sociální oblast, sport a finance. Nyní tento milovník sportu (organizátor akce Pohybem k naději - humanitární sbírka na onkologii) a projektový manažer, znovu dostal důvěru jako lídr a rád by ve své práci pokračoval – s cílem dokončit a rozmnožit projekty v rozsahu města i kraje.

Oporou vedení Havlíčkova Brodu byl po tři období místostarosta Čeněk Jůzl, který se teď rozhodl dát prostor mladšímu následovníkovi. A tím je sedmatřicetiletý Ondřej Pavlas, technik místních Vodovodů a kanalizací a také fotbalista a posléze i trenér mládeže. „V případě zvolení se chci zaměřit na rozvoj města, a tak zastavit úbytek jeho obyvatel. Chci dokončit obnovu sportovišť a dětských hřišť, spojit cyklostezku Žďár n. S. - Přibyslav s cyklostezkou Světlá n. S. -Ledeč n. S. a zvýšit tak cestovní ruch. Jako potíž vidím i drahé parcely a v neposlední řadě chci řešit problémy s firmou Futaba, která zaměstnává hodně lidí, ale bohužel ne místních občanů,“ vysvětluje Ondřej Pavlas.

V Pelhřimově se roku 2014 novým lídrem KDU-ČSL stal někdejší ředitel průmyslovky, nestraník Josef Koch a po volbách navázal na práci svého předchůdce Pavla Pípala. Jako místostarosta má na starosti školství, kulturu, sport a sociální oblast. „Práce na radnici pro mě má smysl. Jsem rád, že jsem získal důvěru KDU-ČSL, a v případě zvolení bych se chtěl ještě víc zaměřit na sociální oblast,“ říká rodilý Moravák a příležitostný potápěč.

Kromě okresních měst se o „hattrick“ pokusí i úspěšní starostové Třeště (Vladislav Hynk) a Světlé nad Sázavou (Jan Tourek). Oba čtyřicátníky spojuje to, že zkušenosti získali jako místostarostové a poté pod hlavičkou KDU-ČSL sjednotili schopné lidi a s nimi už dvakrát vyhráli volby. „Kandidátka sice ještě není kompletní, ale jsem připraven být jejím lídrem. Jsem rád, že právě KDU-ČSL zrušila to, že uvolnění politici i v menších obcích museli dělat téměř majetkový striptýz. Kvůli tomu totiž někteří rozumní lidé ani nechtěli kandidovat,“ doplňuje starosta Hynk.

