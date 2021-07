Hyťhová (Trikolóra): Já žiju kousek od Předlic. Tam už to horší být nemůže

reklama

Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych se chtěla vyjádřit, protože bydlím v Ústí nad Labem a celý život bydlím v Ústeckém kraji, a my máme opravdu nejvíce sociálně vyloučených lokalit z celé České republiky. Takže bych se tady chtěla přidat ke kolegům a také bych chtěla apelovat na jiné kolegy, a to třeba například na pan Čižinského, protože já vím, že jste z Prahy, a ono se to opravdu trošku jinak porovnává, když nežijete v tom, v čem žiji já. A já bydlím kousek od Předlic a můžu vám říct, když tam jedu každý den, tak opravdu nic horšího, jak jste tady řekl před chvílí, že to zhorší situaci, nezhorší! To už horší být nemůže. Vždyť ta lokalita je úplně vybydlená, zničená a ti lidé nemají motivaci pracovat. Každá věc, která pomůže alespoň trošku k tomu, aby děti chodily do škol, aby děti řádně chodily do škol, aby rodiče pracovali, je prostě dobrá. A já vám říkám ze své vlastní zkušenosti ne jako politik, ale jako člověk, že už to prostě horší být nemůže.

My potřebujeme udělat kroky k tomu, aby ty děti chodily do školy, protože ti rodiče je do školy zkrátka neposílají. Oni nemají motivaci. A pokud dítě nechodí do školy a ví, že může žít za sociální dávky a že to v této zemi je možné, tak proč by to neudělali? Tak dalších x generací bude doma na sociálních dávkách a my to všichni budeme platit ze svých daní. Taková je realita! A neříkejte tady takové nesmysly, protože v tom nežijete! My v tom žijeme. Přijeďte k nám do Ústeckého kraje, ne jen na jedno odpoledne, pojďte tam měsíc žít a já vám říkám, že změníte názor. A pokud ne, tak jste pokrytec, protože to prostě je pravda, a ta situace se musí řešit. Pojďme udělat kroky k tomu, aby se tomu zamezilo, a začněme to řešit. A ne pořád o tom tady mluvit a něčeho se bát! Já se bojím, že naopak to bude jenom horší tím, že to necháme být, a to vy tady chcete zřejmě. Děkuji.

