Hyťhová (Trikolóra): Pan ministr zřejmě nikdy neviděl malé děti

Dobrý den, vážená Sněmovno.

Já bych chtěla navrhnout nový bod na pořadu schůze, a to informace vlády o otevření všech škol, a to z důvodu, za prvé, když jsem tento navrhovala na minulé schůzi Sněmovny, tak nebyl dokončen, nebylo přijato žádné usnesení a v podstatě se nemohli ani vyjádřit všichni řečníci. To je za prvé.

Za druhé. Od té doby se sice něco změnilo, a to, že byl otevřen první stupeň základních škol a také předposlední ročník mateřských škol, což ale znamená, že stále druhý stupeň základních škol se neřeší, střední školy se neřeší atd. atd. Já si myslím, že pokud tedy Ministerstvo školství trvá na tom, aby byly děti ve školách testovány, nevidím důvod, proč by se nemohl otevřít i druhý stupeň základních škol, na který se opravdu zapomíná. Tyto děti již, opakuji, nebyly rok ve škole, téměř rok ve škole. A ještě znovu zmíním, že jsme zemí, která má nejdéle z celé Evropy děti doma. Také zmíním fakt, že například ve Velké Británii děti do školy dávno chodí, a to bez jakýchkoliv podmínek, bez roušek a bez testování. A takhle tomu je i v mnoha jiných zemích.

Rodiče jsou nespokojeni s touto situací, chtějí děti doprovázet do škol, aby mohli testovat s nimi, což chápu. My chceme za Trikolóru, aby vstup do škol byl bezpodmínečný, to znamená ani testování, ani žádné respirátory a roušky. Když se dítě testuje a je negativní, tak už nesmyslné přeci je, aby sedělo celý den v respirátoru nebo v roušce. To je opravdu nesmysl. Ještě když potřebuje k tomu, aby se mohlo učit a soustředit, dostatek kyslíku. Takže my navrhujeme nebo chceme bezpodmínečný vstup.

Ale líbí se mi, že některé školy alespoň dostaly tu odvahu, je to jedna škola od nás na Děčínsku, která se rozhodla jít proti nařízení vlády a spolu s panem starostou se dohodla na tom, že děti se mohou testovat doma před vstupem do školy, a nebudou tak vystavovány stresu z testování ve škole, protože pak může hrozit to, že dítě půjde domů, celá třída půjde do karantény atd. atd. Takže líbí se mi, že aspoň některé školy, učitelé a ředitelé dostali rozum. Jak říkám, rodiče jsou nespokojeni a myslím si, že bychom tady tu vážnou situaci měli probrat a rozhodně nejsem spokojena s tím, že se rotačně pustil první stupeň základní školy do škol.

Vůbec už nechápu vyjádření nového pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který chtěl prosadit, aby testy ve školách byly takové ty do toho nosohltanu, a ještě jsem četla v médiích dokonce anální testy (oživení v sále), což považuji za naprosto skandální, protože zřejmě nikdy... Já nevím, co je tady k smíchu.

Děkuji. Čerpám z toho, co jsem četla. Je to vyjádření pana nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Je to opravdu skandální. Já věřím, že jeho slova nebral nikdo vážně, protože zřejmě nikdy neviděl malé děti, a ví, že toto je naprosto nepřípustné. Takže jak říkám, prosím celou Sněmovnu, abychom tento bod mohli tady otevřít, pobavit se o tom, zvážit možnosti a ulehčit všem dětem vstup do škol. Nenechat je v tomto traumatu, které denně prožívají, protože se musí testovat dvakrát týdně a z toho vlastně, když si vezmete, tak dvakrát týdně se testují, další týden jsou opět doma. Takže nemyslím si, že toto je ta správná školní docházka, která by měla být.

Děkuji za slovo.

