Hyťhová (Trikolóra): Proč opět házíme vinu na restaurace?

Dobrý den. Já hned na začátek řeknu stanovisko Trikolóry. Trikolóra nepodpoří žádné prodloužení nouzového stavu, ani o týden, ani o čtrnáct dní, ani o třicet dní, zkrátka nepodpoří. Proč? Myslím, že dneska tady toho bylo velmi mnoho řečeno, ale mám tady pár konkrétních věcí, které bych tady ráda zmínila a byla jsem o to poprošena našimi živnostníky, zkrátka restauracemi. Stejně tak, jako to máte vy v e-mailech, tak celou svoji schránku mám zaplněnou také, a to právě hlavně v této době od našich živnostníků, kteří jsou ve velmi těžké situaci.

Chtěla jsem se zeptat, v jakém stupni PES se vlastně nacházíme. Ještě minulý týden jsme se nacházeli ve třetím stupni a po víkendu tedy došlo k tomu, že se asi nacházíme téměř ve čtvrtém stupni. Co to znamená? Znamená to tedy, že opět dojde k celoplošnému uzavření restaurací, služeb a opět dojde tedy k tomu, že restauratéři budou ve ztrátě? Opět k tomu dojde nebo nedojde? To je moje otázka. Rádi by naši restauratéři a podnikatelé věděli odpovědi na tyto otázky. A to pokud tedy oficiálně náš stát přejde do stupně čtyři, jestli toto nastane?

Podle mě by měla vláda v této době hledat způsoby a cesty tak, aby restauracím a hospodám vycházela vstříc. Bohužel se tomu tak neděje, je to zcela naopak. Mně připadá, že vláda dělá všechno pro to, aby doslova podkopávala našim restauracím a poctivým živnostníkům nohy.

Minulý čtvrtek došlo k rozvolňování opatření. Všichni jsme to uvítali a naši živnostníci také. Nakoupili si tedy zásoby, připravili se na otvíračku a pevně věřili, že toto nějaký čas vydrží. Bohužel v pondělí došlo k tomu, že opět bylo nařízeno, aby restaurace ve 20 hodin večerního času zavřely. Co to znamená pro naše restaurace? To, že večer je vlastně pro ně klíčovým, to víme určitě všichni. Ptám se tedy: Dojde k nějaké kompenzaci ze strany státu pro tyto živnostníky? Protože opravdu tento čas je zcela tristní a pro ně to tedy znamená, že ve 20.00 hodin musí zavřít a pochopitelně lidi na večeři chodí kolem já nevím šesté, sedmé, osmé. Takže dojde opět ke ztrátě u těch živnostníků. Ptám se tedy: Dojde k nějaké kompenzaci, dočkají se naši živnostníci nějaké pomoci, když ze dne na den bylo opět toto nařízeno? Na to se ptám.

Myslím si a domnívám se, že kdyby toto naši živnostníci věděli ve čtvrtek, že k tomuto může dojít, mnozí by možná ani neotevřeli nebo zkrátka by nakoupili třeba menší zásoby, ale to se nestalo. Oni počítali s tím, že zkrátka otevřou a budou moci provozovat také večerní provoz. Takže co teď s těmi zásobami, co teď mají dělat? Na to nám asi zřejmě nikdo neodpoví.

Dneska jsem se trošku zasmála, když jsem si ráno přečetla zprávu na Novinkách.cz, kde bylo napsáno, že ministerstvo doslova zakazuje či brání tomu, aby si lidé čepovali pivo domů, že si nesmí brát do PET lahví. Potom přišel náš pan premiér Andrej Babiš, který toto zpochybnil a že od zítra samozřejmě všechno se dá do pořádku. Ptám se: Proč vůbec k takovéto informaci došlo? Proč... (Mimo mikrofon: Můžu poprosit o klid? Děkuji.) Pro by si lidé, když už tedy nemůžou sedět v té restauraci, proč by si to pivo nemohli vzít domů? Nerozumím tomu a věřím, že tedy dojde k nápravě a takováto nesmyslná opatření a slova ze strany vlády, že už k tomu nedojde, protože opět by to byl hřebíček do rakve našim živnostníkům. To je, myslím si, jasné.

Další věcí je, že tento celý systém je opravdu velmi, velmi chaotický. Jeden den si zkrátka přečtete, že se rozhodně zpřísňovat nebude. Ministerstvo zdravotnictví naopak řekne, že se zpřísňovat bude. Do toho přijde pan Hamáček, ministr vnitra, který řekne: Zpřísňovat se nebude. Ministerstvo zdravotnictví řekne: Zpřísňovat se bude. Takže lidé si přečtou každou hodinu v podstatě jinou zprávu a v podstatě neví, co bude dál. Netuší.

Další věcí je, pokud se tedy náš stát vrátí do stupně číslo čtyři. Znamená to tedy, že opět budou moci mít otevřeno jenom velké supermarkety, bude se to týkat opět jenom těchto velkých řetězců? Ptám se: co naši malí obchodníci, drobní, malí a střední podnikatelé? Máme nějaké relevantní důkazy o tom, že v tom malém železářství či v obchodě s botami došlo k nějakému většímu nárůstu nakažených nebo že zkrátka ti malí živnostníci nedodržovali tato opatření, která jsou vlastně všude stejná? Já si myslím, že pokud ta opatření, supermarket, hypermarket, zkrátka velké obchody dodržují, proč by je nemohli dodržovat v malém železářství, kde opravdu ta koncentrace lidí není tak veliká, že by tam stála fronta až já nevím kam? Vždyť je to nesmysl. Ale co to znamená pro ty lidi? Že opět tedy budou muset zavřít, když teď otevřeli ve čtvrtek? Nebo? Chtěla bych slyšet zkrátka odpověď na to, pokud se do čtvrtého stupně vrátíme, všechno tomu prozatím napovídá, jestli dojde ke změně a tyhlety věci, co se týče našich živnostníků, budou napraveny nebo opět mohou počítat s tím, že zavřou. Myslím, že by to naši živnostníci ocenili, kdyby slyšeli konkrétní odpovědi.

Pokud tedy po našich občanech chcete, milá vládo, aby dodržovali opatření, aby dodržovali rozestupy, roušky a tak dále a tak dále, tak musí také vláda a ministerstvo dodržovat ta svá opatření a svá slova. Pokud tedy jsme ve stupni tři, dneska tomu tak oficiálně ještě je, není tam nic o tom, že by měla být omezována provozní doba restaurací. Nebo ano? Takže pokud my máme něco dodržovat, pokud živnostníci mají něco dodržovat, tak je nutné, aby i vláda dodržovala to, co slíbí. Takže máme stupeň číslo tři, tedy řiďme se tím, co je ve stupni číslo tři. To si myslím, že je relevantní pro obě strany.

Spousta restaurací a hospod se dneska chystá k protestu proti těmto nesystémovým opatřením. Jak jsem říkala, jsem naprosto přesvědčena o tom, že většina restaurací jistě zodpovědně dodržuje a dodržovala daná nařízení a opatření. Sama jsem minulý týden procházela jednou restaurací a viděla jsem, že opravdu byly dodržovány rozestupy, byly tam volné stoly a tak dále. Zkrátka nebylo to, že by tam dvě stě lidí sedělo u jednoho stolu a podobně. Ne, že nevidím důvod, proč by večer, pokud by ta dodržování, pokud by byla dodržována ta opatření, proč by nemohli mít otevřeno, nevidím k tomu žádný důvod.

Další taková otázka k zamyšlení je, proč, když ve čtvrtek, teprve ve čtvrtek došlo k rozvolňování opatření a restaurace mohly otevřít, jestli za čtyři dny od té doby, mluvím o tom pondělku, jestli za tuto dobu opravdu máme výsledky o tom, že je nutné ty restaurace večer zavřít. Za čtyři dny? Jak můžeme za čtyři dny, když máme určitou inkubační dobu, vědět, že toto otevření restaurací přispělo k tomu, že se tady zvýšil počet infikovaných a nakažených Covidem? Máme tato čísla? Víme, že za čtyři, kdy opravdu inkubační doba může být až týden, 14 dní a tak dále, že opravdu k tomu přispělo otevření restaurací? Pochopila bych, kdyby se toto řešilo po měsíci i po třech týdnech třeba od otevření restaurací. Ale my jsme čtyři dny od rozvolňování a už od pondělí slyšíme, že musíme zpřísnit restaurace. Proč opět za to můžou restaurace? Proč? Proč opět házíme tu vinu na restaurace, které podle mého vědomí, to co jsem i viděla, se snaží a dodržují bedlivě opatření. Vždyť jim jde o jejich živnost. No a potom dochází k tomu, co se stane dnes a další dny, že opravdu spousta restaurací se chystá k protestu a to tak, že i po 20. hodině budou mít otevřeno. A to je důsledek nesystémového jednání ze strany vlády. Takto na to reagují naši podnikatelé. Což si myslím, že - nebo já upřímně chápu, že když se tady dělají takováto nesystémová opatření, tak se to našim živnostníkům vůbec, ale vůbec nelíbí.

Takže prosím vládu a vyzývám vládu a ministerstvo, aby se snažilo vyjít vstříc našim podnikatelům a živnostníkům, a to zejména restauracím a hospodám v tuto chvíli, aby se snažilo najít kroky k tomu, aby nemuseli mít takovéto ztrátové dny a večery, aby se snažili najít nějakou variantu a cestu k tomu jim pomoci, a ne naopak, naopak jim přikládat další hřebíček do rakve, což se podle mého dneska děje. A to, co jsem tady říkala, tady zaznělo už vícekrát napříč spektrem, takže si myslím, že ten problém vnímáme všichni.

A já ještě jednou tedy vyzývám vládu, aby s tím něco opravdu udělala a dala jasně najevo, že podpora ze strany vlády směrem k našim poctivým živnostníkům bude, a aby slyšeli konkrétní odpovědi na otázky. Takže tolik za mě, to je asi všechno, co jsem chtěla říct, a děkuji za pozornost.

