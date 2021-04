Hyťhová (Trikolóra): Slova ministra Plagy? Nezlobte se na mě, to je tragédie

reklama

Děkuji za slovo. Já bych chtěla říct, že rozhodně podporuji maminky i děti a uvědomuji si, v jaké jsou tíživé životní situaci. Na druhou stranu si také uvědomuji, v jakém stadiu se nachází naše země a jsem opravdu velice zvědavá, kdo tohle všechno zaplatí, když už jsem si dneska ráno přečetla článek, že stát nebude mít peníze ani na důchody a na vyplácení výplat. Zkrátka by mě zajímalo, jaké důsledky, jestli si to vláda uvědomuje, bude mít tento zákon a jiné zákony. To neříkám, že jsem proti, ano, já jsem pro, podporujme maminky s dětmi. Ale v prvé řadě vraťme konečně děti do škol. To, co jsem si dneska přečetla z úst pana Plagy, jakým způsobem se vrátí děti do škol, nezlobte se na mě, to je tragédie. A zamázneme to tady dneska zákonem, který je sice výborný a pomůže lidem, a já jsem pro, ale ten důsledek, jaký to bude mít pro náš celý stát, to si vážně neuvědomujete? Kdo to všechno zaplatí? No, zvýší se daně. Ale řekněte to těm lidem, když dneska odsouhlasíme tenhle zákon, jaký to bude mít důsledek, to B, když říkáte to A. Všichni to stejně zaplatíme! Všichni to stejně zaplatíme! Já si myslím, že nejlepší by bylo vrátit děti do škol a začít normálně žít. Co naši živnostníci, kterým už rok slibujete, že otevřete živnosti. A podniky. A neděje se vůbec nic! A to, že jsou v krizi a nikdo jim nepomůže, to nikomu nevadí! Chtěla jsem říct na to svůj názor, protože jsem učitelka na prvním stupni a vím, v jaké - jak bych to řekla - v jaké těžké situaci se nacházejí, ale ten důsledek, ten bude opravdu katastrofální. Děkuji.

