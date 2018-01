Jakob (TOP 09): Dávejte si pozor, nechrání vás imunita. Zaznělo od hejtmanky

Složení výboru prý vždy odpovídalo koalici. Kraj ale v tomto případě nejevil o změny zájem, dokud se neprokázalo, že pod zmíněný orgán spadá právě kauza předsedy hnutí ANO. Převolený člen Jan Jakob odkrývá nestandardní postup a nátlak středočeské hejtmanky, též z hnutí ANO.

Rada Regionálního operačního programu střední Čechy (ROP), jehož mimořádné jednání inicioval opoziční zastupitel Jan Jakob, rozhodl o ponechání Čapího hnízda v projektech evropského finacování. “Měli jsme obavu, že při vyjmutí by bylo Čapí hnízdo pro evropské instituce uzavřenou záležitostí a nezbývalo by než dotaci pokrýt z kapes daňových poplatníků,” připomíná Jakob motivy svolání mimořádného jednání.

Jednání Výboru se neobešlo bez přímočaré demonstrace moci hejtmanky z hnutí ANO. “Jako doplnění k hlasování o ponechání Čapího hnízda v projektech evropského financování jsme společně s opozičními kolegy navrhli kroky vedoucí k zahájení správního řízení, které by vedlo k tomu, že by příjemce měl dotaci vrátit,” přibližuje Jakob. “Paní hejtmanka měla pravomoc rozhodnout, zda se o našich návrzích bude hlasovat. Hlasování odmítla, což je dle mého názoru zvůle moci a projev nerespektování demokratických principů,” dodává Jakob.

Že za to bude neposlušný výbor převolen, se dalo očekávat. Nicméně nový poměr členů výboru 12:3 výrazně ve prospěch koalice neodpovídá výsledkům voleb a je ukázkou arogance moci ze strany ANO, ČSSD a KSČM. Politicky nestandardní jsou ale výroky, které při jednání Výboru zazněly. “Paní hejtmanka nás upozornila, že nejsme poslanci, a tudíž nás nechrání imunita. Ať si dáváme pozor na to, co říkáme,” svěřuje se Jakob a říká, že zprvu této výhružce nevěnoval pozornost, vzápětí však dodává: “Pár dní nato jsem se dozvěděl, že hejtmanství podalo žalobu na kolegu Pánka, který pro nevynětí Čapího hnízda rovněž hlasoval. A důvod? Prověřoval finanční toky v krajské správě a údržbě silnic.”

Aktuální demonstrace moci menšinové koalice ANO a ČSSD podporované komunisty, včetně aktuálních kroků vůči bývalým krajským koaličním partnerům hnutí ANO, tj. STAN a ODS, jen potvrzuje správnost původního rozhodnutí středočeské TOP 09 zůstat v opozici. Petr Tiso, volební lídr, k situaci dodává: “Před rokem jsem se rozhodl nevstoupit s TOP 09 do středočeské krajské koalice vedené ANO a ukazuje se, že toto rozhodnutí bylo správné. Toto hnutí bohužel opakovaně dokazuje, že chce ostatní strany jen válcovat a kdo z koalice, či opozice se mu vzepře, toho buď odstraní nebo zastraší. To nemá s vyspělou politickou kulturou nic společného.” uzavírá Tiso.

MUDr. Petr Tiso, MBA TOP 09



