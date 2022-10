Jakob (TOP 09): Pokles v čase by nám otevřel možnosti pro nějakou analýzu

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

já bych v první řadě tady krátce podtrhl a zdůraznil slova, které říkal pan ministr financí, když představoval jeho pozměňovací návrh, který zavádí onu windfall tax, a to tu část, že se bude jednat o mimořádné příjmy, které je samozřejmě potřeba a nelze to ani udělat jinak v souladu s nařízením Rady Evropské unie, tak budou využity na mimořádné výdaje spojené jednak s úspornými opatřeními, ale zejména s řešením pomoci v této kritické situaci. Takže to bych rád podtrhl.

Za druhé bych rád představil pozměňovací návrh můj a kolegy Miloše Nového právě k pozměňovacímu návrhu pana ministra Stanjury. Ten náš pozměňovací návrh mění v bodě 2 větu první v odst. 5 v § 21, a to následovně: Sazba daně pro základ daně z neočekávaných zisků uplatňovaná v roce 2023 činí 60 % a sazba daně pro základ daně z neočekávaných zisků uplatňovaná v roce 2024 a letech následujících činí 40 %. My tím pozměňovacím návrhem chceme dát na stůl do té palety variant i tuto, tak abychom se po druhém čtení mohli bavit o různých variantách stanovení těch sazeb, a i takto v čase. Protože ta sazba je konstruovaná nad rámec ostatních obecně platných daní či poplatků, takže víme, jaké výše by ta navrhovaná 60procentní sazba znamenala. Zároveň Rada Evropské unie doporučuje, aby ta sazba byla stanovena v minimální výši 33 % právě na ty běžné daně a dávky.

Uvidíme, jak se k tomu budou stavět i ostatní země. A právě ten pokles v čase by nám otevřel možnosti pro nějakou analýzu, tak jak to bude probíhat. A zároveň bychom mohli být v průběhu času nekonkurenceschopní, tak aby ten parametr se nestal motivací pro případné nějaké optimalizace. Tolik asi v základu, pak v podrobné rozpravě se ještě k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlásím. Avizuji jenom ještě jednou na závěr, že je to návrh, který má za cíl rozšířit tu paletu možností, tak abychom nad těmi variantami následně před třetím čtením mohli vést diskusi.

Děkuji.

