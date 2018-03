Jalovec (VPM): Bude v Chebu všechno "zdarma"?

„Když jsem před pouhými šesti dny na svém profilu zveřejnil, že ve VPM vážně uvažujeme o zařazení jízdného zdarma v MHD pro seniory nad 65 let do volebního programu, netušil jsem, jakou překotnou aktivitu vzbudí tento návrh na radnici.

Vládnoucí koalice ODS, ANO, ČSSD a KSČM už dnes zveřejnila, že plánuje zavést jízdné 'zdarma' pro všechny, a to pro jistotu už od září.

Z tohoto návrhu úplně odkapává nedomyšlenost a snaha za každou cenu nejprve vykrást a pak ještě trumfnout politickou konkurenci.

Náš návrh by znamenal pro městský rozpočet náklad cca 500 tisíc ročně, tato částka by byla trojnásobně pokryta navrhovaným navýšením daně z nemovitosti v průmyslové zóně a voliči by v podzimních volbách mohli posoudit, zda se jim tato nabídka zamlouvá či ne.

Návrh současné koalice ale už znamená výdaje minimálně 6 milionů ročně, pokrytí zvýšených nákladů není nijak zdůvodněno a zavedení krátce před volbami lze chápat jako uplácení voličů. Toto nedomyšlené opatření navíc už nebude možné hned po volbách zrušit, takže naplno zatíží rozpočet na rok 2020, který už bude sestavovat z voleb vzešlé vedení města, jež může mít úplně jiné cíle a priority než současné vedení města..

Možná, kdyby bylo toto opatření součástí širšího souboru na omezení individuální automobilové dopravy ve městě, dalo by se o něm aspoň diskutovat. Žádný další doprovodný návrh na omezení vjezdu do centra, výstavbu cyklostezek apod. jsem ale nikde nezaznamenal.

Pokud vedení o něčem podobném nezačalo uvažovat teprve až po mém příspěvku na facebooku, ptám se, proč náklady na něj nazahrnulo do rozpočtu přijatého před měsícem? A proč při sestavování tohoto rozpočtu tvrdilo, že je v něm potřeba vytvořit rezervy, které tímto zase rozmařile utrácí?"

autor: PV