Janda (ODS): Hlavním problémem je smysluplnost projektu Dunaj - Odra - Labe

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře,

3. 11. jsem posílal interpelaci ohledně splavnění řeky Odry na česko-polském pomezí. Děkuji za vaši obšírnou odpověď na moji interpelaci ohledně kanálu Dunaj - Odra - Labe a jeho přípravách ze strany vlády a zvláště pak projektů, které se týkají vodních cest na česko-polském pomezí.

Nemohu vám či lidem z vašeho týmu upřít snahu na podněty, které jsem ve své interpelaci nastínil. A jak se říká, i snaha se cení. I když u nás doma by vám asi řekli, že snaha není koksovatelná. Odpovědi ale nemůžu považovat za dostatečné ani za uspokojivé. A nejde ani tak o mě. Odpovědi si zaslouží především obyvatelé Moravskoslezského kraje, kterých se přeshraniční část projektu týká nejvíce. (Reakce z lavice před řečništěm.) Paní poslankyně, pak můžete na mě reagovat, nemusíte na mě pokřikovat.

Ve vaší odpovědi se například píše, že uvažované splavnění Odry do Ostravy může mít řadu variant, které budou teprve diskutovány. To nepochybně. Nechci tady dokola opakovat, že některé reakce vládních představitelů až příliš připomínají repliky ze seriálu Jistě, pane ministře, byť je to trochu klišé, ale jak jinak vnímat takovou odpověď. Chápu také, že například proces dopadů na životní prostředí není jednoduchá věc a že to často trvá dlouho. Vnímám proto pozitivně, že berete v potaz připomínky, které jsou jednomu z vámi řízených ministerstev, resortu dopravy, adresovány ze strany Senátu, obcí a ekologických sdružení. Nemůžu se ale nezeptat, proč mají být výsledky dopadů na životní prostředí předloženy až v roce 2023. Rád bych ovšem také znal, a opět společně s obyvateli Moravskoslezského kraje, reakci i na expertní připomínky, které jsem ve své interpelaci zmiňoval, tedy například od děkanů přírodovědeckých fakult či České komory architektů, nikoli jen reakci schovanou za konstatování o velkém množství připomínek a otázek, které Ministerstvo dopravy dle vaší odpovědi obdrželo.

Pak je tu klíčové, tedy finanční stránka. Zdůrazňujete, že česká strana do projektu na česko-polském pomezí neinvestovala kromě studie proveditelnosti, tedy 22,4 milionů Kč bez DPH, žádné další peníze. Výborně. Jsem rád za každou úsporu ze státního rozpočtu. Ale opravdu je to úspora? Jen připomínám, na polské straně u Ratiboře už dokončili poldr a na obzoru je jeho přeměna v klasickou přehradu.

Jakub Janda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tím hlavním problémem je ale smysluplnost celého projektu, tedy Dunaj - Odra - Labe, nebo spíš nesmyslnost. Ve své odpovědi zmiňujete, že by podél kanálu mohly být vedeny mezinárodní cyklostezky, což je v zahraničí oblíbené. A co celkové náklady na budování tohoto bájného vodního koridoru a jeho smysl? To je odpověď, kterou si zaslouží obyvatelé nejen Moravskoslezského kraje, ale celé republiky. Nebo abych to odlehčil, má být kanál hlavně scenérií pro cykloturisty? Ostatně i uznávaní odborníci říkají, že celá koncepce projektu je už zastaralá. V mezidobí došlo k zásadnímu útlumu koksárenství i těžbě uhlí a celý region se transformoval, odklonil se od zpracovatelského průmyslu základních surovin, který mohl generovat poptávku po lodní dopravě. Význam kanálu pro průmyslovou dopravu by byl tedy velmi sporný.

Nechci ale jen kritizovat. Beru v potaz například vaše ujištění, že by budování přístavu v Ostravě Svinově nenarušilo modernizaci železničních koridorů. To je naprosto zásadní zpráva, protože investice do ostravského železničního uzlu je pro náš region velmi klíčová a potřebná. Každopádně to budu společně s obyvateli kraje dál sledovat.

Anketa Věříte léku ivermektin? Ano 59% Ne 7% Nechávám na lékařích 34% hlasovalo: 1670 lidí

Nejsou to ovšem jen nezodpovězené otázky, co mě nutí toto téma opět nastolovat. Je to doslova ignorace státních úředníků, včetně těch, kteří spadají do vaší gesce. Nebudu říkat jména, jak to má váš vládní nadřízený rád, ale zmíním alespoň dva konkrétní příklady. Zastupitelstvo Ostravy, tedy města v tomto projektu citelně dotčeného a zcela zásadního, se jednoznačně postavilo proti stavbě kanálu. Podle zastupitelů jde o nadbytečný a zastaralý projekt, který svým pojetím patří do 19. století. Město poukazuje na to, že stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která protéká územím Ostravy, a zároveň by negativně ovlivnila urbanismus města. Projekt by vytvořil bariéru ve městě a znamenal by především obrovskou zátěž pro životní prostředí. Stavba by ohrozila biotopy a ovlivnila by podzemní vody včetně zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou. Ostravští zastupitelé se ale obávají také toho, že by stavba ovlivnila zakládání nových staveb a mohla by narušit statiku současných budov.

Tak obrovské finanční prostředky by měly směřovat do regionu úplně jiným způsobem a přípravy projektu na vybudování vodního kanálu by se měly okamžitě zastavit. Navíc v době, kdy ekonomika v celé republice v důsledku epidemie koronaviru doslova krvácí, je takové vynakládání prostředků na megalomanský projekt chybné rozhodnutí.

Ostravští zastupitelé v čele s primátorem své postoje napsali premiéru Babišovi, ale na obálce dopisu zapomněli připsat jeho funkci předsedy vlády. Co se tedy nestalo. Úřad vrátil dopis zpět. A u vás dopis poslali na resort průmyslu a obchodu, kde ho odmítli přeposlat na Ministerstvo dopravy. Jestli takhle funguje státní správa, že si dvě ministerstva, která jsou pod vámi, nejsou schopna přeposlat poštu, tak to je opravdu zavádějící.

Anebo druhá námitka, Rada Olomouckého kraje poslední listopadový den schválila usnesení, ve kterém kritizuje samotný záměr stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe. Konstatovala, že v dnešní době nemá užitkové a ekonomické opodstatnění. Ptám se tedy, pokud mají vůči projektu výhrady i místní a regionální samosprávy, nezdá se, že by šlo o tak promyšlený plán, nemluvě o zmíněných výtkách a dopadech na již tak děravý státní rozpočet.

Pane ministře, proč tedy neutnete nereálný sen o jakémsi kanálu Dunaj-Odra-Labe? Proč se víc nesoustředíte na smysluplnější projekty jako rychlejší dobudování vodních cest na česko-polském pomezí? Zastavíte tenhle projekt, nebo budete dál utrácet peníze daňových poplatníků za papíry na papíry?

Děkuji vám za odpovědi.

Psali jsme: Janda (ODS): Umíme ještě vůbec postavit sportovní areál? Janda (ODS): My, doly a Frenštát Janda (ODS): Zmatek na horách, část druhá. Dostane už vláda rozum? Janda (ODS): Jako rodič jste totálně selhal, to vaše dítě vám nějak zparchantělo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.