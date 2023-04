Janulík (ANO): Nemáme k dispozici antibiotika

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. No, já jsem samozřejmě lékař, takže navrhuji zařadit bod o situaci s léčivy, protože v pondělí jsem to řešil v ordinaci, že fakt začíná být opravdu problém, který já léta letoucí nepamatuji nebo snad vůbec, a to už tedy pomalu 40 let mám praxe - a zejména tedy s antibiotiky, ale teď už i s antidiabetiky a obecně s léky je situace kromobyčejně špatná a není to aktuální stav, trvá to strašně dlouho a já i mí pacienti a naši voliči máme pocit, že se v té věci prostě koná málo nebo vůbec nebo nekoná.

Samozřejmě argumenty - já vím, nebudu tady zatěžovat tím, jak celý řetězec, jak to všechno funguje, že jsme přesunovali výrobu do Asie, ale bohužel musím říct, že (?) to mám 15 minut do (Poysdorfu?) do lékárny k panu (Dundalekovi?) a u pana magistra (Dundaleka?) v (Poysdorfu?) je k dostání v podstatě všechno to, co u nás k dostání není. Nejsou tam toho sice tedy jako obrovské zásoby, ale prostě má to spektrum, které my nemáme. Čili ta chyba je někde asi na naší straně, někde u nás v tom řetězci, a proto jsem chtěl poprosit o zařazení tohoto bodu, aby se nám k tomu pan ministr nějak vyjádřil.

On se sice vyjadřuje týdny, ale efekt to žádný nemá. A naopak bych řekl, že se to horší, nelepší se to, ta situace. Radost z toho nemůže být nikdo. Já si nedokážu představit, kdyby něco takového bylo za vlády Andreje Babiše, to by tady byl takový křik a mimořádné schůze a kdesi cosi a tady se prostě nic neděje, protože naší mediální (?) to pokryjí, tváří se, jakože problém neexistuje, to je vlastně jenom taková lapálie, ale v momentě, kdy potřebujete potom něco aktuálně pro sebe a samozřejmě zejména s antibiotiky, je to velice tristní pro nás lékaře, protože já nemůžu volit nebo neměl bych lege artis zvolit makrolidová a širokospektrá antibiotika u těhotné v prvním trimestru na banální močovou infekci.

Prostě to nejde, takhle to nemá být, ale my bohužel k těmto opatřením teď musíme sahat. Čili nás to nutí mnohdy postupovat na hraně lege artis neboli zákona (o) umění. To je špatně a já to nepamatuji. Samozřejmě za totáče to bylo jiné, ale od té doby jsme se snad někam posunuli, a já tedy nevidím žádnou hmatatelnou snahu ministerstva, že by vyvinulo něco a dovezlo nějaká balení nebo něco takového. Bohužel v tom terénu se to nijak neprojevuje, a proto žádám, abychom po pevně zařazených bodech, jsou-li jaké dneska, zařadili bod, který se bude jmenovat Situace s léčivy v České republice a abychom si to tady dokázali nějak rozříkat.

A hlavně, já už nechci slyšet žádné výmluvy a co bylo, teď je otázka, co bude. Máme před sebou Velikonoce, to samozřejmě znamená v podstatě čtyři dny volna, což pochopitelně pro nás zdravotníky, my víme dobře, co to znamená, že po tom volnu všichni přijdou nemocní nebo předtím, protože buď jsou fakt nemocní, nebo chtějí zůstat doma a vůbec se netěším na to, co bude ten týden po Velikonocích, protože počasí nám taky nenahrává, takto studené Velikonoce asi moc nepamatujeme a bude to znamenat to, že přijde poptávka po těch antibiotikách, tak, jak v jiných letech toto období klesá, teď asi pravděpodobně naroste a my je prostě k dispozici nemáme.

A já bych chtěl slyšet tedy, ne, že kdy, ale jestli je vůbec budeme mít, protože slibů jsem tady slyšel už, já nevím, za tu dobu strašně moc a k ničemu to nevede. Takže prosím po pevně zařazených bodech zařadit tento bod. Děkuji.

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



