Janulík (ANO): To je celý smysl Green Dealu, aby se tady nedalo žít?

Děkuju za slovo. No, já bych se vrátil k tomu meritu, pro koho to vlastně všecko děláme? Děláme to pro lidi, pro naše občany, a z toho všeho vyplývá, že to, co ten Brusel chce, je pro nás, pro Českou republiku nepřijatelné. Máme 150 000 nevyměněných kotlů. Ty lidi - prostě za chvilku začíná topná sezóna, chcete je pokutovat? Na co tam jezdíte, do toho Bruselu? Tak tam jeďte a řekněte jim, že to prostě nejde, že Česká republika na to nemá peníze, že na to nemá síly ani prostředky, a nemůže to přece být tak, že "my vás zachráníme, kdybyste u toho měli pojít". My tady přece chceme normálně žít a existovat, a jak to říkal kolega, Green Deal je mrtvý a váš úkol, když jste vláda České republiky, je, aby tedy ten premiér šel do Bruselu a řekl - takhle ne, toto prostě nejde. To je pro nás nepřijatelné a my to nedokážeme prostě implementovat, protože bychom u toho vlastně nemohli vůbec žít. A mladí, ti, kteří do vás skládali ty naděje, tak dneska vidí, že když si vyřizují - když konečně vyřídí stavební povolení, tak se jim rekonstrukce nebo stavby baráků prodražují o statisíce kvůli tepelným čerpadlům a nějakým nesmyslným předpisům. Takže najednou zjišťují, že je to pro ně ještě míň dosažitelné, než to bylo. A to je celý smysl tady toho, aby se tady nedalo žít? Tak jako ta ekologie má nějaké svoje hranice a na druhou stranu si pak všichni dopočítají, že ta Evropa se podílí na znečištění sedmi procenty a zbytek planety na to kašle. Ale já nevím, čí jste tedy vláda. Koho? Bruselu, nebo České republiky, našich lidí? Tak prostě tam jeďte a řekněte, že tohle nejde, a zastupujte zájmy České republiky tak, jak to dělají ty okolní státy. To je to primární, nejde to a hotovo! Ať si s námi tedy nějak oni poradí, nebo jim řekněte - bude to trvat dalších 50 let, nemáme na to peníze ani chuť. Děkuji. (Potlesk.)

MUDr. Miloslav Janulík ANO 2011



