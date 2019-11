Jarolím (ANO): Po letech skončí spory o cenu za čištění odpadních vod

Zároveň město Dvůr Králové nad Labem doplatí po dohodě cca 37,8 mil. Kč za čištění odpadních vod v období od 1. ledna 2014 do 30. listopadu 2019. Tím dojde k definitivnímu vypořádání vzájemných nároků mezi městem Dvůr Králové nad Labem jako vlastníkem městské kanalizace, společností Evorado Import, a. s., jako dosavadním vlastníkem ČOV a společností Litave, s. r. o., jako dosavadním provozovatelem ČOV.

Koupí ČOV a dohodou o vypořádání vzájemných vztahů se zabývali zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 7. listopadu 2019 a diskuse k navrženým bodům programu trvala téměř 3 hodiny. „Rozhodnutí zastupitelů vítám. Poté, co budou všechny smlouvy podepsány a dojde ke vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a k úhradě vyrovnání, budou ukončeny všechny dosavadní soudní spory, které se táhnou přes 10 let. Přestože město a MěVaK čeká ještě hodně práce, protože bude třeba řešit intenzifikaci ČOV, budeme moci konečně tuto kapitolu uzavřít a začít se naplno věnovat rozvoji Dvora Králové nad Labem,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

Společnost Evorado Import, a. s., po řadě jednání nabídla letos ČOV k odkupu (včetně pozemků, staveb a zařízení) a zastupitelé již v září odsouhlasili, že na straně kupujícího bude vystupovat MěVaK, obchodní společnost založená městem, které je jeho jediným společníkem. Kupní cenu MěVaK pokryje bankovním úvěrem ve výši 100 mil. Kč, zbývajících 20 mil. Kč zaplatí společnost z vlastních prostředků. Z toho důvodu také zastupitelé rozhodli o zvýšení základního kapitálu MěVaKu z původních 200 tisíc Kč na 20,2 mil. Kč.

S ohledem na výši kupní ceny společnost Evorado Import, a. s., požadovala od města ručitelský závazek na zaplacení 120 mil. Kč za ČOV. Zastupitelé tedy schválili i dohodu o ručení v případě, že by MěVaK kupní cenu nezaplatil. Schválili také dodatek ke smlouvě o úvěru, kterým dojde k navýšení stávajícího rámce kontokorentního úvěru z 35 na 80 mil. Kč, a to na časově omezené období od 11. listopadu 2019 do 29. září 2020. Tyto prostředky město využije také na vypořádání finančních vztahů v souvislosti s provozem ČOV.

Město Dvůr Králové nad Labem vedlo se společností Evorado Import, a. s., řadu let soudní spory o výši plateb za čistění odpadních vod v letech 2005–2013. Spory vygradovaly v únoru 2012, kdy tehdejší provozovatel přerušil čištění odpadních vod a splašky tekly přes dva dny přímo do Labe. Letos v lednu Krajský soud v Hradci Králové pravomocně rozhodl, že za roky 2005–2006 společnost Evorado Import, a. s., vrátí městu cca 9,61 mil. Kč, které jsou v souhrnu přeplatkem provedených plateb za čištění odpadních vod. Naopak za roky 2007–2013 město v souhrnu doplatí společnosti za čištění odpadních vod cca 17,3 mil. Kč.

Psali jsme: Jarolím (ANO): Nově vysazené stromky mohou lidé svou „péčí“ poškodit Jarolím (ANO): Na řidiče dohlédne nosorožec Súdán. Jeho socha v životní velikosti ozdobí křižovatku u oční školy Starosta Jarolím (ANO): Ať se daří našemu městu vracet jeho důležitost i hrdost Starosta Jarolím (ANO): Uplynulý rok byl určitě náročný pro většinu z nás...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.