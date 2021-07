Jarošová (SPD): Čím se provinil zpěvák Petr Kolář?

reklama

Petr Kolář se v očích mnoha „pravdoláskařů“ zařadil mezi nácky a extremisty. Stačí si jen přečíst některé komentáře na jeho profilu, poté co si „dovolil“ nazpívat hymnu SPD. Docela síla, co? Co si to vlastně podle nich dovolil, no teď už Petře nečekej, že půjdeme na tvůj koncert, Petře zklamal jsi nás…..

Přitom Petr Kolář si dovolil svou písní vyjádřit svůj postoj a lásku k této zemi. To se však patrně již nesmí. Obzvláště tehdy, když se to spojí s SPD. A tak ptám: to zase znovu začínáme žít v době, kdy budou vznikat přehrávkové komise, které určí, co se smí zpívat, kde se to smí zpívat a pro koho? Kdo v nich bude rozhodovat o tom, co se bude smět předložit lidem? Sem jsme za 30 let tedy došli?

Dnes se však nebudou (v tom jsme se modernizovali) oslavovat úspěchy socialismu a velký bratr na východě, ale liberální hodnoty, modrá vlajka se žlutými hvězdami a milovaný Brusel. Abych však našim novodobým kulturním komisařům neškodila, určitě schválí i oslavu nějaké té deviace nebo oblbující a neškodnou „dupárnu“, která bude textově na úrovni eposu máma mele mísu, my se máme... To totiž nijak nepodkope naše světlé zítřky pod křídly EU, jak to patrně vnímají skrze hymnu SPD. Je mi smutno z toho, že se vracíme opět tam, kde jsme kdysi již byli. Bude k tomu patřit znovu i to, že budou kolegové Petra Koláře z kulturní fronty muset podepisovat hromadně petice, požadující jeho co nejpřísnější trest? Bude platit znovu to, že kdo na něho důrazně neplivne a nevymezí se vůči němu, už si prostě neškrtne?

Pokud toto má být znovu naší současnou realitou, pak ať všichni vhodíme své klíče, kterými jsme v listopadu 89 tak nadšeně cinkali, raději do kanálu!

(převzato z Profllu)

Monika Jarošová SPD



