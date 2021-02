Jarošová (SPD): Jak ovlivní další směřování ČR změna volebního zákona?

reklama

Na pováženou je to, že návrh na přezkum volebního zákona ležel na Ústavním soudu tři roky, přesto se o změně rozhodlo právě teď, tedy v čase, kdy již prakticky vypukla volební kampaň. Jedná se o zcela jasnou změnu ušitou někomu na triko, a kdo se nejvíce raduje, jsou Piráti, TOP 09, STAN, KDU-ČSL…

Oč v rozhodnutí vlastně jde?

Jednak se podstatným způsobem mění přepočet hlasů, což oslabuje vítěze voleb, a jednak se ruší ustanovení o volebních koalicích. Dle současného znění volebního zákona bylo zapotřebí, aby koalice obdržela tolik hlasů, kolik je potřeba pro vstup do sněmovny x počet subjektů, které onu koalici tvoří. To znamená, pokud koalici tvoří 3 strany či hnutí, musela doposud takto složená koalice obdržet minimálně 15% voličských hlasů. Pokud by je nezískala, nikdo ze členů koalice by se do sněmovny neprobojoval. To však svým rozhodnutí ÚS dnes zrušil! Napříště tedy bude pro všechny volby a všechna volební uskupení a koalice platit jednotná 5% hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Pokud nad tím někdo jásá, pak tvrdím, že to povede jen k ještě větší roztříštěnosti sil zastoupených v Poslanecké sněmovně a k ještě většímu znechucení našich občanů z politiky. Pokud je již dnes takový problém najít shodu nad potřebnými zákony napříč sněmovnou, při navýšení počtu (a k tomu reálně může dojít) o další subjekty, problém ještě vzroste! Dále je třeba zmínit to, že pokud se neokáže přijmout novela volebního zákona, která bude v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, je vážně ohrožen termín podzimních voleb. A to už je problém se znaky hluboké ústavní krize, která zcela dopadne na bedra těch ústavních soudců, kteří se na tomto prapodivném rozhodnutí spolupodíleli.

Bohužel je třeba vzít dnešní rozhodnutí Ústavního soudu jako fakt a naučit se s touto novou realitou žít. SPD má program, který nejlépe hájí zájmy všech slušných a pracovitých lidí naší země a tak se s novými pravidly jistě úspěšně popasuje.

Jedno je však třeba zmínit. Volební konkurenty je třeba porážet ve férových volbách a za pomoci průhledných a jasných pravidel, která nelze měnit tak, jak se to komu zrovna hodí. Pokud se Ústavní soud rozhodl takto zásadně osm měsíců před volbami do těchto pravidel zasáhnout, nejenom že nepřispívá ke stabilizaci politického systému v naší zemi, ale stává se dalším členem opozice, která se z nové právní skutečnosti raduje nejvíce. Navíc tímto svým rozhodnutím může zpochybnit i regulérnost všech předešlých voleb, jelikož ty proběhly dle (údajně) protiústavních pravidel. Uvědomuje si to pan předseda Rychetský a další jeho, pro verdikt hlasující, kolegové? A jak se zachovají, pokud někdo z dříve neúspěšných stran či volebních uskupení, předchozí volby u Ústavního soudu díky dnešnímu výroku napadne?

Převzato z Profilu.

Monika Jarošová SPD



