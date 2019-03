Jarošová (SPD): Právě zde, na půdě sněmovny, probíhá legální boj proti rodině

Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové.

Právě zde na půdě Sněmovny probíhá legální boj proti rodině. Podrývá se instituce rodiny jako takové, a to snahou o legalizaci stejnopohlavních manželství. Rozhodně nechci snižovat či nějak hodnotit lidské kvality leseb a gayů, ale stavět jejich svazky na roveň rodiny nemohu. Oni nejsou schopni naplňovat její poslání, a tím je přivádět na svět děti a vštěpovat jim ve výchově důležitost mužského a ženského faktoru pro jejich vyvážený rozvoj. Když se něco jmenuje manželství, tak to asi nebude určené pro muže a muže, nebo ženu a ženu. Mateřská školka také není určena pro důchodce a fotbalové hřiště pro hokejisty. Nechápu, že těmto jednoduchým věcem někdo nerozumí, nebo dělá, že nerozumí. Zde nejde o pokrok společnosti, ale o její rozklad. Dnes možná zlegalizujete sňatky homosexuálů. Tak se ptám, kdo přijde na řadu příště? Bisexuálové a sňatky ve třech, ve čtyřech? Pedofilové a sňatky s dětmi? Zoofilové a sňatky se zvířaty? A další a další sexuální odlišnosti, tedy aby to bylo fér. Pokud chcete být féroví, vážená vládo a ostatní, co jste vyhlásili boj proti rodině, museli byste umožnit uzavřít sňatky lidem se všemi zmíněnými i nezmíněnými sexuálními odlišnostmi, abychom si byli všichni rovni. Co myslíte? Tomu se říká salámová metoda: nabídni prst a ukousnou ti ruku.

Podle průzkumu zpravodajství FTV Prima jsou Češi proti homosexuálním manželstvím, naopak pro je pouze 11 % české společnosti. A my všichni zde jsme byli těmi našimi občany zvoleni, z jejich daní jsme placeni, a proto právem předpokládám, že jejich hlasům budeme naslouchat a podle nich hlasovat.

Možná by naše občany zajímalo, kdo se všechno pod tento paskvil podepsal. Je to vláda, která dala souhlasné stanovisko. Cituji: "Vláda na své schůzi 22. června 2018 projednala a posoudila poslanecký návrh na vydání zákona a vyjádřila s tímto návrhem zákona souhlas." Z jakého důvodu již neuvedla. Obvykle vláda důvody svých souhlasů, nesouhlasů a neutrálních postojů velmi ráda uvádí. Možná byla naše vláda pod nátlakem různých neziskovek nebo různých lobby skupin, to ví asi nejlépe sama právě vláda. A byla bych ráda, kdyby nás zde a občany s důvodem svého souhlasného stanoviska blíže seznámila. Kdo další tento paskvil podporuje? Jsou to někteří poslanci hnutí ANO, asi aby sjednotili svá stanoviska s postojem vlády, poslanci Pirátů, což mě vůbec nepřekvapuje, někteří poslanci ČSSD, jeden poslanec hnutí STAN a jeden z komunistů a poslanci za TOP 09 - u té obzvlášť nechápu, neboť se údajně hlásí ke konzervativním hodnotám. A co může být více konzervativní než tradiční pojetí rodiny?

Takže mě a jistě i občany velmi zajímá postoj vlády v případě zrovnoprávnění dalších sexuálních odlišností. Naopak, co se týká ústavní ochrany manželství, vláda k tomuto návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko. A jeden z důvodů? Prý je cílem otevřít institut manželství osobám stejného pohlaví. Tak to gratuluji a jsem ráda, že vláda své stanovisko vedoucí k rozpadu tradiční rodiny neskrývá a ani se o to nepokouší.

Ráda bych všechny, kteří se na této demontáži podílejí, upozornila, že SPD bude vždy proti těmto snahám bojovat, vystupovat a vysvětlovat, oč těmto kruhům jde.

Nejde totiž o nic méně, než rozložit naši společnost, zničit její základy a vazby, které ji činí tak silnou. Manželství je institut, který provází lidstvo prakticky od samého počátku jeho bytí, od samého počátku jej tvořili muž a žena a nikdo doposud nic lepšího nevymyslel. Tedy pardon, naše vláda si zřejmě myslí, že přišla s inovací, a tato vláda je nyní zřejmě pod velkým tlakem různých lobby a politických neziskových institucí, které tak štědře dotuje, a nemá odvahu jim ty dotace utnout. Ale naše vláda není jen instituce, jsou to především obyčejní lidé, kteří byli počati mužem a ženou v tradiční rodině, a pokud se mýlím, tak ať mě opraví. Možná, že kdybych se jich jednotlivě a hlavně soukromě ptala na jejich názor na manželství homosexuálů, budou mluvit úplně jinak. Manželství totiž není jen spojení lidí, kterým je spolu dobře, ale především touha přivádět na svět společné potomky, a to při nejlepší vůli u osob stejného pohlaví nelze.

Děkuji.

Monika Jarošová SPD



