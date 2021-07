Jarošová (SPD): Říkám jasné NE pokusům na dětech!

reklama

Už plošné očkování dospělých je sporné z mnoha důvodů, ale očkování dětí, kdy nevíme nic o nemoci samé ani o vakcíně, je sporné natolik, až je nepřijatelné. To se přinejmenším týká také těhotných a kojících žen. Málo se ví, že všechny vakcíny byly úřadem povoleny podmínečně, údaje o fungování vakcín v reálné klinické praxi jsou značně omezené a je tedy teprve nutné získat další údaje o jejich bezpečnosti. U dětí, kde je prokázána nízká pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci, je bezpodmínečně nutné zvážit poměr přínosů a rizik očkování. Sama vláda uvádí, že očkování chrání pouze před těžkým průběhem infekce, zdravým dětem tedy mnoho prospěchu nepřinese. Vždy musí platit zásada, že není-li nutné lék podávat, je nutné je nepodávat. A u neprověřených experimentálních léků to platí dvojnásob, a to nejenom u dětí.

Co je vlastně vakcína proti covid-19? Není to klasická vakcína, na jakou jsme zvyklí, tzn. že se do těla aplikuje cizorodá dávka, která následně vyvolá ve slabé míře nemoc a stimuluje vznik imunity. To není. Jedná se o genovou vakcínu, kdy se přímo do buněk dopravuje gen kódující cizorodou látku. Jak víme, že se tyto geny nedostanou do všech tělních buněk včetně mozkových a ty se pak nestanou cílem imunitního systému? To neví přece nikdo, to se teprve bádá, a na to je třeba hodně času. A přitom zastánci plošného očkování tlačí na očkování bez ohledu na věk a zdravotní stav! Tady bliká varovné světýlko, které říká jasné NE!

Původně byly schválené vakcíny povoleny k použití od 18 let, ale byly neskutečné tlaky na úřady o změnu registrace tak, aby bylo možné jimi očkovat již od 12 let. Další na řadě budou děti ve věku od narození. Proč? Komu to prospěje? Proč už i děti? Dospělí se mohou rozhodnout pro genovou vakcínu sami, děti jsou v našich rukou. Je to politický, ekonomický cíl, nebo obojí? Říkám jasné NE pokusům na dětech! Nikdo nesmí vystavovat děti riziku jen proto, že si myslí, že se tím omezí šíření viru. Vždy je přece možnost chránit sám sebe, pokud se cítím ohrožen, rouškou nebo očkováním, ale používat děti jako štít, jako pokusného králíka, je nelidské zvěrstvo. A nutit je k tomuto rádoby dobrovolnému aktu, kdy budou zbaveni mnoha práv, ostrakizováni ve školách a v kroužcích, je zvěrstvo na n tou. My dospělí se můžeme bránit, můžeme křičet, nadávat, můžeme se shromažďovat, můžeme jít k volbám a natřít jim to, děti ne. Zdraví a důstojnost našich dětí musí být priorita! Buďme tu pro ně, braňme si je. Zkusme se nad tím aspoň zamyslet...

Monika Jarošová SPD



