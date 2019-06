Jelínek (SPD): Pokud by hrozilo prolomení Benešových dekretů, podáme ústavní stížnost

Pokud by hrozilo prolomení Benešových dekretů, podáme ústavní stížnost!

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že politici vyzývající na demonstracích premiéra Babiše k demisi odmítají přímou demokracii. Politika Babišovy vlády je katastrofální. SPD ale může podpořit vládu odborníků sestavenou vítězem voleb hnutím ANO bez ČSSD za podmínky splnění programových priorit SPD. Jasně odmítáme úvahy o zvýšení ceny dálničních známek. Naše hnutí SPD též podporuje dohodu s Íránem o zastavení jeho jaderného programu. Útoky médií na Tomia Okamuru v souvislosti s dívkou znásilněnou imigrantem v obci Lukavec svědčí o nástupu totality. Pokud by hrozilo prolomení Dekretů prezidenta Beneše (například kauza Walderode), hnutí SPD podá v této věci ústavní stížnost.

1. Politici vyzývající na demonstracích Babiše k demisi odmítají přímou demokracii!

Hnutí SPD programově prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků, prosazuje závazné obecné referendum. Naše návrhy odmítají stejní politici, kteří mluví na demonstracích požadujících demisi premiéra Babiše. Politici takzvaného „demobloku“ hrají falešnou hru a jde jim jen o moc. Nejtrapnější roli hraje ČSSD, jejíž politici podporují demonstrace, zatímco sama ČSSD je součástí vlády Andreje Babiše. Vládních postů se drží zuby nehty a bude se jich držet dál. Politikům těchto stran nejde o demokracii a spravedlnost. Chtějí k moci, aby mohli zajistit další likvidaci českého státu a národa v zájmu nadnárodních korporací a elit EU. Hnutí SPD nikdy nepodpoří vládu složenou ze stran tzv. demobloku (ODS, TOP09, Piráti, STAN, KDU-ČSL).

2. Politika Babišovy vlády je katastrofální. SPD může podpořit vládu bez ČSSD!

Hnutí SPD odmítá sebechválu premiéra Babiše týkající se výsledků jeho vlády. Zvýšení platů a důchodů pohlcuje rapidní nárůst cen. Veřejné finance se propadají v polovině roku 2019 do více než 50miliardového deficitu. Kvůli neuváženým krokům vlády je správa státu stále dražší. Pokračuje zvýhodňování nepřizpůsobivých. Vláda zásadním způsobem neřeší nesmyslnou formu inkluze ve školství a neřeší koncepčně podporu mladých rodin s dětmi a otázku financování důchodů.

Katastrofální je zahraniční politika státu, která je plně ve službách EU. Tento stav vlády je důsledkem politiky premiéra Babiše, který se snažil sedět na dvou židlích. Koalice s ČSSD slouží zájmům Bruselu a nemá důvěru občanů. Pokud bude Andrej Babiš v této politice pokračovat, zmaří naděje voličů na zásadní změnu politiky. Hnutí SPD prosazuje zásadní změnu, odchod ČSSD z vlády a jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb hnutím ANO. Takovou vládu podpoříme za předpokladu dohody nad prosazením programových návrhů hnutí SPD. Bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Sněmovny složit vládu.

Za nehoráznost považuje hnutí SPD úvahy o zvýšení ceny dálničních známek a zvyšování dani z nemovitostí. Jde o další pokus, jak fakticky více zdanit občany a získat peníze od lidí. Stav dopravní infrastruktury je strašný a cesta po našich dálnicích a silnicích připomíná horor. Průjezdy měst jsou kalamitní a provází je kolaps. Opravy probíhají nekoncepčně a stejné úseky se spravují opakovaně.

3. Hnutí SPD podporuje dohodu s Íránem o zastavení jeho jaderného programu!

Zásah prezidenta Trumpa na poslední chvíli zatím zastavil válku s Íránem. Tato válka by měla nadregionální rozměr a měla by charakter války v zastoupení, kdy Írán by byl podporován Ruskem a Čínou. Írán je zásadním dodavatelem ropy do Číny. Nebezpečná situace kolem této krize pokračuje a velmi výmluvné je mlčení médií. Hnutí SPD podporuje dohodu s Íránem o zastavení jeho jaderného programu. Je nepřijatelné, že dohoda není plněna, a to včetně závazků, které má v dohodě s EU. Hnutí SPD programově požaduje dodržování mezinárodního práva ve vztazích mezi státy.

4. Útoky médií na Tomia Okamuru v souvislosti s dívkou znásilněnou imigrantem svědčí o nástupu totality!

Hnutí SPD považuje útoky na Tomia Okamuru v souvislosti s informacemi o nelegálním imigrantovi z Afriky, který měl znásilnit mladistvou dívku, za důkaz postupujících totalitních praktik médií. Část médií a především veřejnoprávní média pracující podle pokynů EU již otevřeně přešla k praxi propagandy typické pro fašistické nebo komunistické režimy. Cenzura, skandalizace pravdy a šíření nenávisti v boji proti politicky nepohodlným lidem, to je jejich práce. Hnutí SPD bude požadovat zásadní změny v práci veřejnoprávních médií. Jejich úkolem musí být pravdivá informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky.

5. Pokud by hrozilo prolomení Dekretů prezidenta Beneše, hnutí SPD podá v této věci ústavní stížnost!

Hnutí SPD pečlivě ověří okolnosti miliardové restituce, která byla přiznána rodu Walderode českou justicí. Pokud se jako pravdivé prokáží informace o nacistických postojích představitele rodu Walderode za druhé světové války, šlo by o případ zpochybnění Dekretů prezidenta Beneše. Je pro nás nepřijatelné, aby se právními kličkami vracely miliardové majetky zabavené na základě těchto dekretů. Pokud by hrozilo prolomení Dekretů prezidenta Beneše, hnutí SPD podá v této věci ústavní stížnost.

Česká republika na prvním místě!

Ing. Pavel Jelínek, PhD. SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jelínek (SPD): V systému kybernetické bezpečnosti nám pomalu ujíždí vlak Jelínek (SPD):Tradiční rodina je základ společnosti a na tom nechci nic měnit Jelínek (SPD): Úskalí digitálních technologií v rukách mládeže Jelínek (SPD): Elektronické volby – další nástroj k podpoře přímé demokracie

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV