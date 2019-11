Jelínek (SPD): Pro digitální služby jsou východiskem základní registry

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve druhém čtení jsem se vyjádřil k tomu, co SPD jako spolunavrhovatel od aplikace zákona o právu na digitální službu očekává. Teď ve třetím čtení chci vyjádřit náš závazek k aktivní podpoře aplikace uvedeného zákona z pozice konstruktivní opozice.

Pro digitální služby jsou východiskem základní registry. V současné době jsou v systému základních registrů následující položky: registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, informační systém základních registrů, ORG - převodník identifikátorů. (Hluk v sále.)

Blíž bych se zmínil o registru práv a povinností. Jak je uvedeno v popisu registru základních práv a povinností, tak informace vedené v registrovaných agendách transformují řeč zákonů do řeči IT systémů. Každá registrovaná agenda obsahuje informaci o zakládajícím zákoně, které orgány veřejné moci ji vykonávají, jaké obsahuje činnosti a oprávnění čerpat údaje, případně role ze základních registrů a dalších agend, jaké údaje sama vede a umožňuje číst či evidovat. To znamená, že kdokoli někdo požádá o čtení či editace údaje ze základních registrů systémů, posuzuje, zda je to v souladu se zákonem. V současné době tedy máme evidenci agend a roli v registru práv a povinností podle platných zákonů, která k dnešnímu dni aktuálně obsahuje 1 005 záznamů. Co však nemáme? Nemáme evidenci služeb, která se v rámci agend poskytuje. Tato evidence by se postupně měla realizovat v katalogu služeb schvalovaném vládou k realizaci zákona o právu na digitální služby. V očekávání je, že tento katalog vznikne do roku od schválení zákona a bude průběžně aktualizován. (Hluk v sále stoupá.)

Co to znamená pro občana? Řeknu pár položek z registru agend. Například pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stanovení stálých volebních okrsků, uzavírání manželství, určování otcovství, evidence obyvatel, rodná čísla, občanské průkazy, cestovní doklady občanů České republiky, živnostenské podnikání, katastr nemovitostí a matriky. Samozřejmě těchto agend je 1 005.

Z těchto agend vyplývá konkrétní přínos pro občany. Například právo na notifikaci u končících platností dokladů, jako je občanský průkaz, cestovní doklad či průkaz zdravotního pojištěnce. Dalším právem, které tento zákon přinese, bude podání žádosti o prodloužení platnosti dokladů bez nutnosti návštěvy úřadů. Nemalým přínosem bude právo na digitální informace o úkonech v rámci Katastru nemovitostí, matrik a stavebních úřadů. V komplexním pohledu se jedná o průlomový zákon, který po dlouhé době přešlapování na místě vytváří legislativní prostředí pro kompletní digitalizaci státní správy ve prospěch občanů.

SPD bude bedlivě sledovat průběh aplikování zákona a podpoří stanovení jasného supervizora s potřebnými kompetencemi pro úspěšnost aplikování projednávaného zákona. Jelikož se jedná o zákon, který postihuje všechny resorty, tak si dovolím vyjádřit pochybnosti o zdárné aplikaci tohoto zákona bez zodpovědné osoby na úrovni vicepremiéra.

Na závěr opět skončím výzvou vládě k tomu, aby se stát vrátil ke své původní funkci a tou je služba pro občany této republiky, kdy forma digitální služby je ideální a odpovídá třetímu tisíciletí. Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Jelínek, PhD. SPD



