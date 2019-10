Jelínek (SPD): Vlastenectví je čest a odvaha

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) k aktuální politické situaci.

V Praze, dne 29.10.2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), v němž informujeme, že si hnutí SPD připomíná svátek naší státnosti. 28. říjen je svátkem českých vlastenců a naším společným závazkem k ochraně naší svobody, nezávislosti a demokracie. Jsme jediná politická parlamentní síla, která důsledně odmítala zvýšení platů ústavních činitelů, a jsme jediní, kdo hlasovali proti zprávě o hospodaření České televize. Hnutí SPD tvrdě stojí za svým programem a neuhýbá. Dlouhodobě se potvrzuje naše kritika režimu prezidenta Erdogana v Turecku. Říkáme jasně, že není pro nás místo v jedné obranné organizaci s Tureckem, které dělá agresivní politiku.

1. Vlastenectví je čest a odvaha.

28. října jsme si připomněli obnovení české státní suverenity při vzniku Československa. Je nutné si připomínat, že svoboda a suverenita českého národa byla výsledkem obrovského úsilí a obětí vlastenců. Dnes je třeba nahlas říct, že vlastenectví je normální. Láska k vlastnímu národu a obhajoba jeho národních zájmů je základní právo a povinnost svobodného občana. Naopak být proti svobodě a suverenitě českého národa je projev zrady nebo politické hlouposti těch, kteří naivně věří, že naše zájmy budou zajišťovat v Bruselu nebo Berlíně. Dnes musíme znovu politicky bojovat o obnovení naší suverenity, jejíž významnou část jsme ztratili vstupem do totalitní, globalistické a neomarxistické EU. Prvním krokem musí být prosazení práva na obecné referendum, včetně práva rozhodnout o vystoupení z EU, a zároveň je nutné zrušit vliv sítě neziskových organizací finančníka Sorose, které ideologicky infiltrovaly správu země. Naše země musí být opět naše!

2. Růst platů politiků je facka lidem.

Od ledna 2019 vzrostou platy politiků, tedy členů vlády, prezidenta a dalších ústavních činitelů o 10,3 %, tentokrát bez projednání Sněmovnou, ale automaticky. Zákon stanoví tzv. automat, což znamená, že příjmy vyjmenovaných skupin se pomocí různých koeficientů odvíjejí od příjmů v nepodnikatelské sféře, které detailně sledují statistici. Zvýšení oznámila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Hnutí SPD se zvyšováním platů politikům nesouhlasí. Již vloni jsme při projednávání Sněmovnou navrhovali zmrazení platů politiků, které jsou podle nás dostatečné. Naše návrhy odmítli. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM nevyužila ekonomické prosperity k řešení sociální situace pracujících mladých rodin s dětmi nebo seniorů s nízkým důchodem. Vládní strany spekulují o navyšování věku odchodu do penze nebo dalším zvýšení daní. To je pro SPD zcela nepřijatelné! Potřebujeme systémovou změnu. Lidé této země musí přestat pracovat pro zisky nadnárodních korporací a musíme budovat naši vlastní budoucnost.

3. Hnutí SPD jako jediné hlasovalo proti zprávám o činnosti a hospodaření České televize 2016 a 2017.

Hnutí ANO, ČSSD a tzv. demoblok minulý týden svými hlasy rozhodli o schválení výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize (ČT) za roky 2016 a 2017, a to i přesto, že ČT hospodaří se ztrátou a navíc požaduje další zvyšování koncesionářských poplatků. Na základě této skutečnosti bude i nadále generální ředitel ČT Petr Dvořák ve funkci a televize bude i nadále řízena stávající Radou ČT.

Jinými slovy - jede se dále v zajetých kolejích. Poslanci za SPD hlasovali samozřejmě proti schválení těchto zpráv, ke kterým jsme měli a máme i nadále spoustu výhrad. Považujeme činnost a hospodaření ČT dlouhodobě za nehospodárné, účelové a neobjektivní. Hnutí SPD předložilo vlastní návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků a dále chceme, aby ČT byla příspěvkovou organizací státu, její financování bylo samostatnou kapitolou státního rozpočtu a její hospodaření podléhalo kontrole NKÚ. Dále budeme požadovat i obměnu Rady ČT.

4. Turecko dělá agresivní politiku a EU i NATO zbaběle mlčí.

„Pokud evropské země nepodpoří plány Ankary na vytvoření bezpečnostní zóny na severovýchodě Sýrie, Turecko otevře hranice a nechá uprchlíky jít do Evropy", pohrozil v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ankara tvrdí, že chce v Sýrii u turecké hranice zřídit bezpečnou zónu, do níž má být přemístěna velká část z 3,6 milionu syrských uprchlíků, kteří se nacházejí v Turecku. Hnutí SPD toto vydírání ze strany Ankary jednoznačně odmítá a v této souvislosti zastáváme názor, že tyto postoje jsou důsledkem absence jasné zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky EU, NATO a vlády ČR. EU je již dávno zasažena lavinovou migrací, ale nikdo se proti tomu v Bruselu nikdy neohradil ani nepostavil. Pokud by k tomu, čím Erdogan vyhrožuje, došlo, zůstalo by opět pouze na prohlášeních. Turecko jako stát NATO napadlo suverénní stát, okupuje syrská území a vraždí kurdské civilní obyvatelstvo. Nelze podporovat invazi Turecka do cizího státu jenom proto, že to je alianční partner. ČR jako stát aliance touto podporou ztrácí svou kredibilitu. Jednání Turecka je potřeba odsoudit a vyloučit Turecko z aliance. Tato situace také připomíná události roku 1938, ze kterých je jednoznačné poučení, že nelze spoléhat pouze na tzv. spojence (EU a NATO), ale měli bychom se začít urychleně připravovat na obranu vlastního státu sami společně s ostatními státy V4. Obrana našeho státu a jeho občanů je pro SPD na prvním místě!

