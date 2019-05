Jelínková (KDU-ČSL): Dofinancování sociálních služeb je pro nás prioritou

Poslanecký klub KDU-ČSL se vyjádřil na tiskové konferenci i k dalším bodům, které se budou v Poslanecké sněmovně projednávat.

1) Financování sociálních služeb: KDU-ČSL apeluje na vládu, aby sehnala potřebné dvě miliardy korun na dofinancování sociálních služeb, jinak hrozí kolaps péče o ty, kteří se sami o sebe nemohou postarat. Někteří poskytovatelé sociálních služeb avizují, že jim dojdou v září finanční prostředky a budou tak muset propouštět sociální pracovníky, čímž dojde k omezení poskytované péče potřebným. Ochrana slabých a zranitelných by měla být úkolem každé vlády.

2) Vládní návrh zákona na zvýšení spotřební daně na líh, tabák a hazard: Nedostatkem tohoto návrhu je, že nedokládá předpokládaný hospodářský a finanční dopad na podnikatelské prostředí. Je to základní věc, kterou by vláda měla vypracovat k danému zákonu, aby bylo zřejmé, jak se zvýšení daní v rámci daného trhu promítne. Takto neuvážený krok by mohl vést k bujení černého trhu s hazardem, dovozu pašovaného tabáku a vzniku černých palíren.

3) Novela zákona o prodejní době: KDU-ČSL je přesvědčena, že jsou dny, kdy ekonomika nemusí být na prvním místě. Lidovcům jde o prodavačky a prodavače, aby mohli svátky strávit společně se svými rodinami. Lidovci usilovali o to, aby se tato regulace týkala všech státních svátků.

4) Uzákonění eutanázie: KDU-ČSL přijala k těmto snahám uzákonit eutánázii negativní stanovisko. Lidovci chtějí chránit život člověka ve všech jeho etapách. Jsou přesvědčení, že základním posláním zdravotníků je léčit a pomáhat. KDU-ČSL už pracuje na přípravě zákona o dlouhodobé paliativní a hospicové péči, který má být tím správným krokem.

5) Alkohol za volantem: K tomuto zákonu se staví lidovci zásadně proti. Alkohol za volant jednoduše nepatří. V praxi se ukazuje, že za spoustu dopravních nehod může právě alkohol. Pro KDU-ČSL je bezpečnost rodin a je jejich dětí na silnicích přednější.

