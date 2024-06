Jílková (KDU-ČSL): S dětmi nesmí pracovat ten, kdo byl odsouzený za sexuální delikty

Jsou situace, kdy cítím opravdu bezmoc. A nepomůže nic, než to říct nahlas.

Po pár krátkých dnech ve sněmovně, a to téma mne tu opět dostihlo.

Je rok 2020. Nevěřícně koukám na film “V síti”, kde jeden z účastníků posílá zcela nevhodné fotky nezletilým holkám a připadá mu to úplně v pořádku. Po odhalení se ukáže, že to je člověk, který vedl dětské tábory a učil na gymnáziu.. Kauza “Ústečan” končí u soudu a tenhle sexuální predátor je odsouzen na dva roky za sexuální zneužívání. Až si je odsedí, může s dětmi pracovat dál.

Střih, rok 2023: Poslankyně a pár poslanců se shodlo, že tohle není možné tolerovat a po vzoru jiných zemí chceme zavést tzv. dětský certifikát. Tedy když budete chtít pracovat s dětmi, musíte doložit, že jste nebyli v minulosti trestaní za sexuální delikty. Zní to jednoduše - když jdete žádat o práci, taky dokládáte výpis z rejstříku trestů.

A teď začne ta zábava. Připravit zákon dostalo za úkol ministerstvo spravedlnosti. Jeden termín, druhý termín, zpoždění. A pak přišly argumenty:

Je to protiústavní, protože by to platilo zpětně. Jasně, že to má platit zpětně! To je podstata věci! Kdyby to tak nebylo, Ústečan by vesele pracoval s dětma dál, protože by se to vztahovalo pouze na nově odsouzené.

Nemůžeme těm lidem zlikvidovat profesní budoucnost, budou omezeni v tom, co mohou dělat. No my jim ji nelikvidujeme, likvidují se sami tím, že obtěžujou malý děti. A krom toho můžou dělat 10tisíc jiných povolání.

Svět je nebezpečné místo a nemůžeme ochránit všechny děti, znásilňovat se bude pořád. Dejchej, Marie dejchej!!!!

Vznikne pracovní skupina = chcem to zamést pod koberec. Známá taktika už od dob “Jistě, pane premiére”, jasně.

Já teda říkám NE - opravdu nechcete, aby s vašimi dětmi pracoval někdo, kdo byl odsouzený za sexuální delikty. A slibuju, že tohle teda nevzdáme a bude to opět společná práce Barbora Urbanová, Klára Kocmanová, Martina Ochodnická - poslankyně z Vysočiny Taťána Malá, Michaela Šebelová, Michal Zuna

Svoje a vaše děti tak snadno nedáme.

Mgr. Marie Jílková KDU-ČSL



