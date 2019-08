Jiránek (ODS): Reforma financování školství připraví Kladno o 22 pedagogů

Nový systém financování školství má začít platit od ledna 2020, ale už od začátku nového školního roku by školy měly na nový systém tzv. „najet“. „Dosavadní financování podle počtu žáků bylo pro Kladno s velkým počtem školáků i předškoláků relativně příznivé. Nastupující systém, který nově zohledňuje počet tříd, zvýhodňuje malé vesnické školy, a je v pořádku, že se jim stát snaží pomoc, ale považujeme za velmi nespravedlivé, že se tak bude dít na úkor velkých zalidněných aglomerací s vysokou naplněností škol. Musíme si uvědomit, že práce pedagoga v třídě s menším počtem žáků rozhodně není jednodušší než učitele v třídě o třiceti žácích, ba naopak. „Není ‘fér‘ trestat městské zaplněné školy za to, že sídlí v místě, kde je naplněnost tříd vyšší,“ říká primátor města Kladna Dan Jiránek s tím, že ministerstvo do systému navíc nevložilo dostatek peněz. „Reforma se připravuje dlouho a my jsme od začátku upozorňovali, že k takovéto situaci nesmí dojít. Když chce stát přidat méně naplněným školám, nechť určitě přidá, ale ne z peněz škol naplněných,“ poznamenal primátor.

Kladno s tímto postupem nesouhlasí. „Podle prvních propočtů, které provedlo naše oddělení školství, dostane město v novém systému výrazně méně peněz, takže by na kladenských školách mělo ubýt 22 pedagogů, na které školy nedostanou od státu peníze. To je alarmující číslo a nemyslitelná situace, která se netýká jen Kladna, ale i dalších velkých měst a jejich okolí,“ upozorňuje Dan Jiránek a dodává: „Neumím si vůbec představit, jak by tuto situaci po nuceném odchodu tolika pedagogů měly školy řešit. Třídy se třiceti žáky není samozřejmě možné slučovat pod zbývající učitele.“

Kladenský primátor se proto bude snažit po prázdninách sejít se zástupci Ministerstva školství. Obrátí se s žádostí o spolupráci na řešení situace i na Svaz měst a obcí. „Doufám, že ministerstvo najde na období do konce roku nějaké rezervy na pokrytí případných nejkřiklavějších dopadů, pokud ke krizové situaci skutečně dojde, a ve státním rozpočtu pro příští rok pak věc napraví vyčleněním dostatku financí,“ vyjádřil se kladenský primátor. V posledním srpnovém týdnu prodiskutuje Dan Jiránek situaci na tradičním poprázdninovém setkání s řediteli kladenských školských zařízení a nasbírá názory a fakta přímo „v terénu“.

Ing. Dan Jiránek ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Primátor Jiránek: Kladno upravuje nájemné v městských bytech, cílem je zvýšit kvalitu bydlení Primátor Jiránek: Jestli získáme podporu státu a kraje, zvolíme celkovou přestavbu stadionu Primátor Jiránek: Unikátními vaky s vodou zachraňuje Kladno stromy před suchem Primátor Jiránek: V kontextu s rozdělovskou ubytovnou padlo trestní oznámení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV