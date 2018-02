Jiránek (Piráti): Prosadili jsme ověření dopadů GDPR na podnikatele

Poslanec Pirátů Martin Jiránek, místopředseda Hospodářského výboru, který s návrhem přišel, k tomu říká: „Chceme pomoci informovat především podnikatele a situaci řešit na základě dat a analýz. Navrhli jsme proto na Hospodářském výboru PS PČR, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zpracovalo realistické modelové příklady, co všechno se pro malé a střední firmy s příchodem nařízení změní. To nám umožní nejenom vyčíslit náklady s tím související, ale také uklidnit významnou část podnikatelů, kterých by se nařízení nijak vážně dotknout nemělo. V neposlední řadě to pro nás může být dobrý výchozí materiál pro jednání s Evropskou komisí na případných úpravách.“

Pirátský návrh byl Hospodářským výborem jednohlasně schválen a ministerstvo si odneslo první jasné zadání úkolu, který by měl celou situaci zpřehlednit. Martin Jiránek objasnil přínosy schváleného návrhu: „Podnikatelé budou mít především jistotu, že se nemusí vydat na milost a nemilost konzultačním firmám. Některé pochybné společnosti dokážou velmi efektivně oslovené firmy vyděsit a za desítky tisíc pak poradit řešení, která jsou často příliš obecná nebo přímo zcestná. Pokud seženeme dostatek spojenců napříč unií, můžeme tlačit na úpravu nařízení a ukázat tak, že i malý stát může chod EU zásadně ovlivnit. Jde jen o to být aktivní a vědět, co chceme. Odpovědnost za to, v jakém stavu se nyní příprava legislativy a informační kampaň nachází, padá nejen na vládu minulou, ale i tu současnou. Ta si měla dát ujasnění situace kolem GDPR mezi hlavní priority. Nové nařízení se netýká jen podnikatelů, ale i měst a obcí a vlastně všech občanů ČR.“

Ke konci ledna tohoto roku mělo směrnici plně implementovanou jenom Německo a Rakousko. Hlasy obávající se dopadu na podnikatele se ozývají z celé Evropy.

