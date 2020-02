Jiránek (Piráti): V aukci na čtvrtého mobilního operátora se hraje o miliardy i pověst nezávislého úřadu

Kmitočty, megahertzy, gigahertzy, ZoEK, národní roaming, aukce frekvencí a tak dále. Jo, svět mobilních operátorů je už tak dost “složitý”. Navíc nyní zažívá turbulentní dobu včetně odvolání předsedy Českého telekomunikačního úřadu a pozastavení aukce, která měla přivést čtvrtého operátora a tím snížit ceny dat a volání. Jak to popsat jednoduše, čtivě a co nejvíc pochopitelně?

reklama

Vždy jednou za několik let se u nás pořádá aukce frekvencí. V té si zájemci z řad mobilních operátorů kupují od státu možnost využívat frekvence a nabízet na nich své služby. Abyste si to dokázali představit, tak je to něco podobného, jako mají rádia své frekvence, třeba 91,9 FM. Každý mobilní operátor si koupí třeba 90 až 94 FM a na nich pak můžete v jeho síti volat, posílat sms, využívat mobilní data či mít doma mobilní internet.

A jelikož je množství frekvencí fyzikálně omezené (nevejde se vám na FM milion rádií), tak je i omezený počet operátorů. O tyto frekvence je pak logicky velký zájem a stát na jejich prodeji vydělává miliardy korun. A kde jsou velké peníze, jsou i velké zájmy. Proto státy zakládají nezávislé úřady, regulátory trhu, aby na ty velké zájmy pokud možno nestranně dohlížely. U nás je to Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který vede Rada úřadu o pěti členech, z nichž jeden je předseda/kyně.

V pondělí byl právě předseda ČTÚ vládou na žádost Ministerstva průmyslu odvolán a jmenována byla nová předsedkyně. Zároveň vláda stopla dva roky připravovanou aukci na frekvence 700 a 3500 megahertzů. Frekvence se prodávají na 15 let a jejich prodej má do státního rozpočtu přinést 6 miliard korun. Vláda odvolání předsedy a zastavení aukce vysvětlila tím, že chce podmínky aukce změnit a že pan předseda se změnou podmínek aukce nesouhlasí a navíc je ve střetu zájmů.

Podmínky aukce jsou hodně složitá věc, kterou tu nebudu vysvětlovat, protože fakt dobře tomu rozumí pár desítek lidí ve státě a člověku mimo telekomunikace by to nic moc neřeklo. Jen velmi zjednodušeně popíšu, že podmínky aukce definují závazky, který musí plnit každý operátor, který si nové frekvence koupí. Například, že bude muset stavět novou 5G síť na určitém území do nějaké doby atd. Podle těchto podmínek pak připravují všichni zájemci své investice a plány na dalších 10-15 let.

Problémy s krokem vlády - odvolání předsedy a překopání podmínek aukce - jsou dva hlavní:

1?) ČTÚ připravoval tuto aukci za spolupráce s právními a ekonomickými experty déle než dva roky. Za celou tu dobu mohlo Ministerstvo průmyslu (MPO) přicházet s návrhy na zlepšení podmínek tak, aby mu vyhovovaly. Jenže s tím, že chce zásadně změnit koncept a podmínky, přišlo MPO až nyní před Vánoci, kdy už byla celá aukce projednaná, zfinalizovaná a připravená ke spuštění. Spustit se měla teď v lednu.

Zcela logicky lze tedy chápat nechuť předsedy ČTÚ, který dva roky aukci transparentně připravuje a dojednává se všemi účastníky i Evropskou komisí, že nechce po dvou letech práce rozbourat celou koncepci a podmínky pro zájemce zásadně změnit. Na druhou stranu lze chápat i MPO, které má svůj pohled na situaci a chce podmínky aukce změnit, protože si myslí, že by mohly být lepší. Jenže…

Proč se ale MPO rozhoupalo až nyní, pár týdnů přes spuštěním? Protože telekomunikace, i když jsou jednou z hlavních oblastí zájmu ministerstva, nejsou na MPO řešeny dlouhodobě koncepčně. Není se čemu divit, protože za dobu přípravy aukce se na MPO vystřídali čtyři ministři včetně ministryně Marty Novákové, která drahá data obhajovala tím, že lidi moc používají wi-fi. Kdyby na ministerstvu dlouhodobě fungoval specializovaný náměstek s vizí, důvěrou všech střídajících se ministrů a schopností vyjednávat s ČTÚ, malými i velkými operátory i Evropou, nemuselo k této situaci vůbec dojít.

2?) Druhý problém pondělního jednání vlády je způsob odvolání předsedy ČTÚ Nováka. Osobně se mě to velmi dotklo. Pan ministr na tiskové konferenci obhajoval odvolání pana předsedy nějakými informacemi z tajných služeb, že pan předseda je ve střetu zájmů, že aukci nastavil pro jednu firmu. A že tedy musí ve své funkci skončit. Podrobnosti byly podle něj samozřejmě tajné, takže vysvětlení střetu zájmů jsme se nedočkali.

O pár vět později pan ministr ale naopak sdělil, že pan předseda je odborník a že by byl rád, kdyby zůstal v Radě ČTÚ, jen ne v pozici předsedy. Úplně nelogické. Nejdřív se z něj téměř udělá zkorumpovaný zločinec a pak se řekne, že je odborník a měl by v Radě dál rozhodovat o podmínkách aukce? To prostě nedává smysl.

Již několik dní sleduji komentáře novinářů a odborníků z oboru telekomunikací a nechápe to vlastně nikdo. Desítky odborníků sdělují panu předsedovi podporu, že je nestranný a férový. Nenašel jsem žádný komentář, který by bral obvinění střetu zájmů u pana Nováka vážně. I lidé, kteří ho nemusí, protože prosazuje změny, které ovlivňují jejich byznys, říkají, že pan Novák je rovný chlap a vyjednávají s ním věcně, protože vědí, že za nikoho nekope. Tato dehonestace bývalého pana předsedy byla z mého pohledu úplně zbytečná a celou situaci nepříjemně stočila do osobní roviny a celkově zhoršila.

Co tedy nyní?

Ministr za novou aukci převzal osobní odpovědnost a veřejně slíbil, že bude v květnu, červnu. Já sice nesouhlasím s krokem MPO aukci v této fázi stopnout a překopat, ale stalo se. Osobně se zaměřuji na budoucnost. Proto jsem už včera volal s novou paní předsedkyní ČTÚ a dohodl s ní, že za 3 týdny uspořádám ve Sněmovně Podvýbor pro ICT a telekomunikace, kde budeme s ní a zástupci trhu jednat o nových variantách podmínek aukce tak, aby se na nich dalo dohodnout co nejrychleji.

Myslím, že červen je jen zbožné přání a aukce bude spuštěna později. Ale i když jsem z opozice, tak jednoznačně nehodlám házet spuštění aukce klacky pod nohy a naopak budu veškerou svou vahou pomáhat MPO a zástupcům ČTÚ najít dohodu na nových podmínkách. Protože v tomto případě opravdu nejde o politické půtky, ale o práci na tom, co lidé očekávají. Abychom se konečně dostali z pozice země s drahými daty na pozici lepší a lidé měli volání a data konečně výrazně levnější. A tomu právě aukce a větší konkurence na trhu může pomoci.

Martin Jiránek

Ing. Martin Jiránek Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lupa: Vláda odvolala Nováka z čela ČTÚ v rozporu se zákonem Nová šéfka Českého telekomunikačního úřadu je prý ve střetu zájmů. Působí v deseti firmách Jiránek (Piráti): Co bude dál s aukcí na příchod čtvrtého operátora? Ministr Havlíček: Aukce v současné podobě by mohla být napadena jako diskriminační

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.