Johnová (Praha sobě): Pražská záchranka bude mít nové sídlo

Návrh nové administrativně-technická budovy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP), která má stát na pozemcích města na Střížkově v Praze 9, by měl vzejít z mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže. Soutěž vyhlásí Praha poté, co záměr schválí Rada města a po uzavření Memoranda mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 9.

Předmětem soutěže je architektonický návrh nové administrativně-technické budovy jako hlavního sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, které by mělo vzniknout na Praze 9. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by návrh měl reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu a měl by nabídnout kvalitní pracovní zázemí záchranářům a dalším zaměstnancům, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím.

„Stavba nového sídla pražské záchranky je jednou ze strategických investic Prahy, kterou pražským záchranářům hlavní město už roky dluží. Mezinárodní architektonickou soutěží chceme zajistit důstojné podmínky a funkční prostředí lidem, kteří ve dne v noci vyjíždí pomáhat u neštěstí a zachraňovat životy Pražanů,” uvádí radní hl. m. Prahy Milena Johnová, která má oblast zdravotnictví ve své gesci.

Ústředním bodem nové budovy je Zdravotnické operační středisko – dispečink, kde operátoři přijímají příchozí volání na tísňovou linku 155 a řeší krizové situace. To je doplněno dalšími provozy, jako jsou Vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel, další záchranářské vybavenosti a administrativní zázemí pražské záchranné služby.

„Budeme vděční, za jakékoliv vlastní sídlo ve vyhovujících prostorách, a jako doposud budeme poskytovat plnou součinnost. Naše potřeby máme jasně definované již z předešlých příprav. Nové sídlo by nám mimo jiné umožnilo konečně pod jednu střechu sestěhovat naše pracoviště, která jsou momentálně rozmístěna na různých místech hlavního města. Pro záchrannou službu, která v příštím roce oslaví 165 let od svého založení, a její zaměstnance by to byl nepochybně zasloužený posun vpřed,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.

Otevřená mezinárodní soutěž by měla být vyhlášena jako dvoukolová, s tím, že do druhé fáze postoupí 6 účastníků. Předpokládaná hodnota soutěže o návrh je 5.900.000,00 Kč bez DPH, financování je zajištěno z rozpočtu Prahy. V porotě by měli zasednout zástupci města a jako nezávislí členové významní architekti, kteří mají zkušenosti s projekty občanské vybavenosti nebo administrativních budov (medailonky členů jsou uvedeny v příloze).

„Za příklad skvělé praxe považuji spolupráci s Prahou 9, jak při hledání a přípravě místa pro nové sídlo pražské záchranky, tak i rychlejší řešení nevyhovujících podmínek stávajícího sídla v Korunní ulici. Cíle i podmínky spolupráce se promítnou do připravovaného memoranda mezi hlavním městem a devátou městskou částí. Nadstranická spolupráce bude přínosem nejen pro záchranáře, ale celé město,” zdůrazňuje Milena Johnová.

Pro stavbu nové budovy pražské záchranky jsou určeny pozemky v katastrálním území Střížkov, v sousedství Polikliniky Prosek. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, které byly v minulosti svěřeny městské části Praha 9 a v současné době se dokončuje jejich předání zpět hlavnímu městu. Než se podaří nové sídlo záchranky dostavět, devátá městská část poskytne v prostorách připravované nástavby nedaleké polikliniky dočasné zázemí pro část provozů záchranky.

„Připravovaná stavba nové budovy pražské záchranky naplňuje i naše dlouholeté záměry. Prostory u naší Polikliniky Prosek, které jsme Praze nabídli, jsou pro její umístění ideální. Počítáme i se součinností při výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu objektu záchranky tak, aby nedošlo ke zbytečnému zatížení stávajících komunikací na Proseku, zejména ulice Lovosické,” říká Tomáš Portlík, starosta městské části Praha 9.

Pražská záchranka čeká na vlastní sídlo již od svého vzniku v roce 1857. Její stávající sídlo, které se nachází v Korunní ulici od roku 1999, nesplňuje současné dispozičně provozní požadavky ani požadavky na další rozvoj služby Praze a jejím obyvatelům. Před rokem 2000 se uvažovalo o umístění administrativně-technické budovy na Praze 5, pak to měla být Bulovka, Troja a nakonec měla záchranka sídlit na Palmovce. V roce 2019 pak začalo hlavní město diskusi s Prahou 9 ohledně lokality na Střížkově.

Záměr stavby nové budovy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy vychází z programového prohlášení Rady hlavního města Prahy. Vyhlášení architektonické soutěže bude Rada schvalovat na zasedání v pondělí 22. listopadu. Podle předběžného harmonogramu by výsledky soutěže mělo město znát v létě příštího roku. Samotná realizace by pak měla trvat dalších 5 let.

Navrhované složení poroty, včetně medailonků, je k dispozici ZDE.

