Johnová (Praha sobě): Příběh seniorského komplexu je ztělesněním sociální politiky minulé éry

Projekt tří domů s polouzavřeným dvorem původně vznikl v roce 2012, o rok později bylo vydáno územní rozhodnutí. V roce 2020 byl znovu identifikován jako jedna z rozvojových priorit a vrátil se na seznam investičních akcí hlavního města. Hodnota zakázky na projekční práce je odhadována na 2,7 milionu korun bez DPH.

„Příběh tohoto seniorského komplexu je pro mne ztělesněním sociální politiky minulé éry. Je to víc než deset let starý projekt, který získal územní rozhodnutí, a místo aby dnes už dávno stál a sloužil seniorům, nikdo si vlastně nepamatuje, kdy z něj sešlo a proč. A to v situaci, kdy je dobrých pobytových služeb pro starší Pražany v hlavním městě nedostatek. Když jsme po mém příchodu do funkce radní tento projekt našli, vrátili jsme ho zpátky do hry, protože stavební projekty v pokročilé fázi není možné jen tak zahazovat. Nechali jsme jej posoudit z hlediska soudobých trendů a průběžně jej upravujeme, aby výsledný komplex služeb odpovídal tomu, jak mají podobná zařízení vypadat – nemají to být velkokapacitní uzavřené pavilony, ale soubory služeb denních i těch celoročních, včetně odlehčovací péče pro místní, kteří se starají o svého partnera nebo rodiče,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Projekt počítá se stavbou tří domů, z nichž dva by sloužily pro ubytování starších Pražanů a třetí jako zázemí pečovatelů, ale také jako objekt, který by byl plně otevřený, aby sem mohli lidé přicházet za kulturním a společenským programem, volnočasovým vyžitím nebo jen tak posedět. Oproti původním plánům vznikne například otevřená plocha, kde by mohla být venkovní kavárna, spodní byty by měly dostat předzahrádky a jídelna by se měla proměnit na bistro otevřené všem, kde se budou moci potkávat lidé z okolí, stejně jako příbuzní a známí obyvatel zařízení.

Svým umístěním by měl komplex obsluhovat místní čtvrti, zejména Dolní Počernice, kde bude potřeba v rámci deseti let přibližně 10 až 15 lůžek dlouhodobé péče, a dále Hostavice, Běchovice, Štěrboholy či Kyje, kde se míra potřebnosti lůžkové péče předpokládá podobně vysoká. Společně by místní občané využívali až 70 lůžek. Dalších asi 20 lůžek by mělo být odlehčovacích. Vedle toho by v komplexu měly být 4 byty, dílny a řada prostor pro služby jako například denní stacionář. Celková hodnota zakázky na projekční práce je odhadována na 2,7 milionu Kč bez DPH.

